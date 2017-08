Traian Basescu a rabufnit: Teparul de Teleorman a convocat sesiune extraordinara si a intrat in concediu!/ Un program pe care incompetentul Valcov l-a servit, iar 'pacaliciul' de Teleorman l-a inghitit

Traian Basescu l-a atacat dur pe Facebook pe Liviu Dragnea si ordonantele care ar urma sa fie aprobate in sesiune extraordinara spunand ca este vorba de ''un program pe care incompetentul Valcov i l-a servit, iar 'pacaliciul' de Teleorman l-a inghitit fara sa inteleaga aberatiile din acest program'. ''Si, pentru ca lasitatea acestui tepar ordinar, care este Liviu Dragnea, sa fie pe deplin ilustrata, teparul de Teleorman a convocat sesiune extraordinara si a intrat in concediu, delegand atributiunile vicepresedintelui (lacheului) Iordache'', a mai scris Basescu.''Teparul de Teleorman, Liviu Dragnea, a convocat sesiune extraordinara a Parlamentului pentru maine, la ora 15. Sesiunea extraordinara va prilejui guvernului Tudose ocazia unor ordonante de urgenta care vor face pulbere tot programul de guvernare cu care Dragnea a inselat un popor intreg in campanie. Un program pe care incompetentul Valcov i l-a servit, iar 'pacaliciul' de Teleorman l-a inghitit fara sa inteleaga aberatiile din acest program. Dar drama mare nu este ca Dragnea, in incompetenta lui, a crezut intr-un program fantezist. Marea problema este ca 3 milioane de romani, votanti ai PSD, in propria lor naivitate, iar pentru unii saracie, l-au crezut. Si, pentru ca lasitatea acestui tepar ordinar, care este Liviu Dragnea, sa fie pe deplin ilustrata, teparul de Teleorman a convocat sesiune extraordinara si a intrat in concediu, delegand atributiunile vicepresedintelui (lacheului) Iordache. In continuare, noapte buna si somn usor, votanti ai PSD-ului!''