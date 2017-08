Victor Ponta: Ministrul Finantelor nu face de capul lui declaratii legate de Pilonul II de pensii

"Eu nu cred totusi ca vorbeste de capul lui", a spus Ponta, invitat la Realitatea TV, la o zi dupa ce ministrul Finantelor a afirmat ca in conturile administratorilor de fonduri private intra cateva sute de milioane de lei pe an, in loc ca acesti bani sa intre in pensiile romanilor.Reamintim ca, dupa audierea sa de validare ca ministru din iunie, in Parlament, Ionut Misa a anuntat desfiintarea Pilonului II de pensii, declaratie pe care a dezmintit-o ulterior.In ceea ce priveste PSD, Victor Ponta a afirmat ca "in comparatie cu Dragnea oricine arata foarte bine" iar premierul Mihai Tudose "arata a lumina".In opinia lui Victor Ponta, in cazul in care Liviu Dragnea va castiga la alegerile prezidentiale, Klaus Iohannis va castiga "din primul tur".Fostul sef al PSD a afirmat ca Dragnea este "un excelent numar 2" dar un dezastru ca numar 1, la fel ca si Vasile Blaga.Ponta l-a mai acuzat pe Dragnea ca duce o "politica populista latino-american care in Romania va duce la un dezastru intr-un numar rapid de ani".