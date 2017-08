In plina sesiune extraordinara a Parlamentului, Liviu Dragnea si-a delegat atributiile de presedinte al Camerei Deputatilor lui Florin Iordache, de marti pana vineri

"In perioada 8-11 august, atributiile presedintelui Camerei Deputatilor vor fi exercitate de Florin Iordache, vicepresedinte al Camerei Deputatilor", se arata in decizia Camerei Deputatilor semnata de Liviu Dragnea si publicata luni in Monitorul Oficial.Dragnea, seful uneia dintre cele doua camere ale Parlamentului, pleaca exact cand Parlamentul urmeaza sa se intruneasca in sesiune extraordinara, asa cum a anuntat astazi Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului.