Tariceanu spune ca scrisoarea de la Comisia de ancheta, privind posibila sesizare a CCR pe tema unui conflict juridic intre Ministerul Public si Parlament, va fi analizata de comisiile de specialitate ale Parlamentului

"Am primit si eu si presedintele Camerei o scrisoare din partea Comisiei parlamentare de ancheta. Cel putin la Senat, pot sa va spun cum vom proceda. Maine (marti - n.red.) avem Biroul permanent, voi prezenta aceasta scrisoare in Biroul permanent si in mod normal o vom repartiza catre Comisia juridica si Comisia pentru constitutionalitate pentru a decide mai departe cum procedam", a afirmat Tariceanu la finalul sedintei coalitiei de guvernare.Presedintele Comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009, Oana Florea, a declarat in urma cu zece zile ca in cadrul sedintei coalitiei PSD-ALDE se va discuta despre posibilitatea sesizarii Curtii Constitutionale cu privire la un eventual conflict juridic de natura constitutionala intre Ministerul Public si Parlament, dupa ce Parchetul a refuzat sa transmita dosarul clasat care viza scrutinul prezidential.