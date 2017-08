Kelemen Hunor: In ajunul Centenarului, Romania nu va avea prea multe realizari de prezentat, de aceea vor apela la retorica nationalista de prost gust

"Sunt sigur de faptul ca, daca statul roman, in ultimii 100 de ani, nu s-ar fi straduit atat de mult si in mod vadit sa asimileze minoritatile nationale si sa elimine din societate tot ce nu este romanesc, atunci poate si generatiile de astazi s-ar raporta altfel la aceasta problema. Dar, pentru ca, atat intre cele doua razboaie mondiale, cat si pe vremea lui Ceausescu, aceasta intentie a fost clara, iar dupa 1989, de asemenea, s-a putut constata adesea o astfel de tendinta, chiar daca aceasta nu a fost declarata. Este oarecum clar ca aceste temeri au reaparut: romanii se tem ca vrem sa le luam Ardealul, iar maghiarii se tem ca romanii vor sa le ia identitatea", a spus liderul UDMR, potrivit traducerii interviului prezentata de UDMR.El a acuzat o proasta cunoastere a istoriei de dupa cele doua Razboaie Mondiale, afirmand ca UDMR va lansa o serie de evenimente in care sa prezinte dezideratele minoritatii maghiare, pentru o mai buna intelegere in societate, si care vor arata cu ce au contribuit maghiarii in Transilvania."Vom incerca sa explicam cine suntem noi, maghiarii din Transilvania secolului XXI si care sunt dezideratele noastre, pentru ca sunt foarte multe perceptii gresite si prejudecati legate de noi, pe care societatea romaneasca le-a creat in decursul istoriei. Romanii trebuie sa inteleaga ca nu vom putea si nici un vom dori sa sarbatorim evenimentele de la 1918. Acesta ar fi bine sa fie un moment al intelegerii si al respectului reciproc", a mai spus el.Presedintele UDMR a afirmat insa ca ii este teama ca, in lipsa unor realizari ale Romaniei in ultimii 100 de ani de existenta, politicienii vor recurge la discursuri nationaliste."Ma tem uneori insa ca, pentru ca, in ajunul Centenarului, Romania nu va avea prea multe realizari de prezentat, de aceea vor apela la retorica nationalista de prost gust prin care incheie acesti 100 de ani, la fel cum a procedat si rectorul Universitatii 'Babes- Bolyai'.Nu vor putea sa spuna ca au construit nici macar 1.800 de km de autostrada, ca, in sfarsit, dupa 100 de ani, au reusit sa conecteze regiunile istorice. La fel cum nu putem spune ca trenul de la Bucuresti la Alba Iulia ajunge mai repede decat in urma cu 100 de ani. Dimpotriva, vor putea sa spuna ca astazi faci o ora si jumatate mai mult de la Alba Iulia la Bucuresti, decat se facea acum 100 de ani.Deci, din acest punct de vedere, am dileme serioase referitor la ce va putea prezenta statul roman ca realizare in afara de faptul ca de 100 de ani aceasta tara exista. Si atunci, in astfel de situatii, sunt tentati sa aniverseze cei 100 de ani printr-o retorica nationalista si cu tot felul de sloganuri", a afirmat presedintele UDMR.