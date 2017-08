Sefa comisiei de ancheta privind alegerile din 2009 cere puteri mai mari: In Franta, parlamentarii din astfel de comisii pot face perchezitii sau sa confrunte martori

Ea a facut aceste afirmatii in contextul in care a apreciat ca procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, nu va fi convinsa de apelul ministrul Justitiei, Tudorel Toader, de a se prezenta in fata Comisiei."La momentul asta, parghiile noastre din punct de vedere legislativ sunt destul de limitate si cu siguranta o parte din raportul final va cuprinde propuneri si initiative legislative de intarire a comisiilor parlamentare de ancheta. (...) Eu nu cred ca o va convinge acest apel (al lui Tudorel Toader - n.r.). Dansa are optiunea acum, in acest moment, de a raspunde la scrisoarea trimisa de Comisia parlamentara, iar daca nu raspunde cred ca ministrul Justitiei are obligatia sa ia masuri", a spus seful Comisiei.Ea a spus ca a studiat legislatia din alte tari, cu privire la comisiile de ancheta, unde parlamentarii au puteri mult mai mari."In Franta, deputatii si senatorii care se afla in comisiile parlamentare de ancheta functioneaza pe perioada comisiei parlamentare ca si judecatori de instructie, adica niste puteri foarte mari, care le dau posibilitatea in anumite conditii sa faca perchezitii, sa faca confruntari de martori. Au o mare greutate", a spus Oana Florea.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, ca decizia Curtii Constitutionale cu privire la Regulamentul Parlamentului este clara si arata ca orice persoana citata sau invitata, indiferent de functie sau demnitate, trebuie sa vina la audieri.El a precizat ca nu se refera la o persoana anume.CSM i-a trimis vineri procurorului sef al DNA Laura Codruta Kovesi raspunsul pe tema invitatiei la Comisia parlamentara de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009, care face trimitere la decizii ale CCR si la o hotarare a CSM din 2007, aceasta urmand sa se promnunte asupra oportunitatii prezentei sale la la comisie, a declarat pentru News.ro vicepresedintele CSM Cristian Ban.