Atac dur al senatorului PNL Daniel Zamfir la Isarescu: "Nu ti-e rusine?", l-as intreba, daca l-as banui ca mai are vreo urma de rusine

Zamfir pleaca de la raspunsul dat de Isarescu la cererea sa oficiala de a primi lista celor 31 de banci care, potrivit ministrului Finantelor, n-au platit nici un impozit pe profit in ultimii cinci ani."Dl Isarescu face din nou trimitere la Legea care l-a tulburat profund: Darea in plata! Nu legea i-a ajutat pe imprumutatii in pragul dezastrului, zice Guru, solutionarea situatiilor dramatice a venit in urma simplului sfat dat de el ca oamenii sa negocieze cu bancile. "Nu ti-e rusine?", l-as intreba, daca l-as banui ca mai are vreo urma de rusine! Toate negocierile cu bancile de pana la aparitia Legii n-au fost altceva decat noi mijloace de a-i impovara si mai mult pe imprumutati, in beneficiul bancilor", scrie Zamfir intr-un comunicat de presa.Zamfir mai spune ca "e nevoie de o analiza profunda a Parlamentului in legatura cu echipa din fruntea BNR si din perspectiva competentei si din perspectiva jocurilor pe care le practica" si cere modificarea statului BNR "astfel incat sa raspunda si ei, initiatii, pentru faptele lor".