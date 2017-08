VIDEO Cele doua tabere din USR se promoveaza cu clipuri video pe tema definirii familiei: traditionalisti versus liberali 

Unul dintre clipurile USR Liberal, de peste doua ori mai scurt decat cel al USR Popular, este constituit dintr-o serie de declaratii ale celor care le sustin pozitia. “Mi-am intemeiat o familie traditionala asa cum mi-am dorit-o, dar nu am dreptul sa judec pe nimeni”, spune Vasile Deac din Mehedinti, unul dintre cei care vorbesc in clipul USR Liberal. "Trebuie sa ne asumam o pozitie clara de aparare a modernitatii Romaniei. Doar noi putem sa facem asta", afirma si Cristian Ghinea.De cealalta parte, naratorul din clipul celalalt spune ca USR Popular "doreste o societate unde copii sunt crescuti de mama si tatal lor, fiecare cu meseria si cariera pe care o aleg, unde femeile sunt sustinute de familie pentru a avea numarul de copii pe care si-l doresc”."Pentru binele copiilor si al parintilor, institutia casatoriei, temelia familiei, trebuie intarita si nicidecum diluata prin masuri artificiale de inginerie sociala", se mai afirma in clipul taberei traditionale.- clipul USR Popular (pro-familia traditionala) are 4.40 minute, clipul USR Liberal are 1.58 minute- clipul USR Popular are un narator care relateaza, pe un ton scazut, diferite statistici si informatii;- clipul USR Liberal foloseste marturii ale unor lideri si simpatizanti USR drept fond sonor Uniunea Salvati Romania organizeaza saptamana aceasta, intre 7 si 13 august, un referendum intern in cadrul caruia membrii partidului vor raspunde la doua intrebari - ar trebui sau nu ca USR sa se pozitioneze in privinta referendumului de modificare a definitiei familiei in Constitutie, a Coalitiei pentru Familie, si, in cazul in care raspunsul este "da": cum ar trebui sa fie pozitionarea - pro sau contra?Referendumul se va desfasura pe o platforma online, confidential, iar miza acestuia este si daca fostul presedinte Nicusor Dan va reveni in partid. Fondatorul USR a demisionat dupa ce Biroul National a votat ca partidul sa se pozitioneze impotriva acestei initiative, decizie intoarsa apoi de Comitetul Politic, si care a dus la acest referendum, insa a anuntat ca, daca partidul va vota nepozitionarea, va reveni in partid.