Traian Basescu: Nu am dreptul sa candidez la presedintia Republicii Moldova

"Nu am dreptul. Uitati-va in Constitutia Republicii Moldova. Trebuie sa fii nascut pe teritoriul Republicii Moldova si trebuie sa ... Au introdus o conditie mai acum cativa ani, sa ai cel putin zece ani de cand locuiesti in Republica Moldova. Deci, cine spune asa ceva ori nu a citit Constitutia Republicii Moldova, ori are pasiunea sa bata campii", a declarat Traian Basescu la B1 Tv, potrivit Agerpres.Fostul presedinte al Romaniei a sustinut ca, dupa Vladimir Putin, in toate sondajele este creditat ca cel mai popular om politic din afara Republicii Moldova, ca este un pro-unionist, de aceea si-a si asumat crearea unui partid unionist, respectiv Partidul Unitatii Nationale, al carui presedinte de onoare este: "Sa nu va ganditi ca imi vad o noua cariera politica in Republica Moldova. Gestul pe care l-am facut este acela de a ajuta - sa accept sa fiu presedinte de onoare al unui partid nou - este acela de a ajuta la consolidarea curentului unionist."Fostul sef al statului a mai sustinut ca dosarul Republica Moldova "trebuie sa fie o prioritate" si ca "Romania are obligatia sa stimuleze curentul unionist, prin actiuni politice si actiuni de sprijinire a Republicii Moldova".Traian Basescu a adaugat ca "cu cat trece mai mult timp, cu atat va fi mai scumpa reunificarea", acesta spunand ca nu are "dubii" ca ea se va produce candva. "Se va produce pentru ca nicio nedreptate a istoriei nu a ramas necorectata pana la urma", a sustinut fostul presedinte al Romaniei.Pe de alta parte, Basescu a apreciat ca, "deocamdata, nu sunt conditiile unui vot politic favorabil reunificarii tarii, nici la nivelul unui referendum, nici la nivelul Parlamentului".Intrebat daca Romania nu ar risca printr-o atitudine pro-unionista sa intre intr-un conflict cu Federatia Rusa, Traian Basescu a raspuns ca "nu poate fi vorba de generarea unui conflict, pentru ca Romania nu doreste o rezolvare prin forta".Fostul presedinte a adaugat ca, potrivit Actului final al Conventiei pentru Securitate in Europa, frontierele se pot modifica numai pe cale pasnica, ceea ce inseamna prin referendum sau prin vot al parlamentelor.