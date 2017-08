Klaus Iohannis: La un secol de la batalia de la Marasesti, Romania e un stat puternic, pe care aliatii si partenerii se pot baza

"Triumful istoric de la Marasesti, impreuna cu victoriile de la Marasti si Oituz, ne-au salvat fiinta statala, ne-au redat demnitatea de a exista ca natiune si au renascut speranta in Marea Unire.(...) La un secol de atunci, Romania este un stat puternic, pe care aliatii si partenerii se pot baza, pilon de stabilitate si securitate in aceasta regiune. Iar acest lucru se datoreaza in mare masura si Armatei Romaniei", a afirmat seful statului, potrivit Agerpres.Klaus Iohannis a amintit ca de peste 70 de ani, Europa traieste "cea mai lunga perioada fara conflicte armate" si a apreciat ca acest lucru se datoreaza existentei Uniunii Europene, din care Romania face parte de zece ani."Prin dramele si prin totalitarismele care l-au marcat cu sange, secolul XX ne arata ca libertatea, democratia si pacea nu se obtin si nu se pastreaza fara un angajament constant si continuu, al fiecarei generatii, in favoarea valorilor umaniste pe care se fundamenteaza civilizatia europeana. Traim de peste 70 de ani cea mai lunga perioada fara conflicte armate din istoria continentului nostru. Aceasta se datoreaza existentei Uniunii Europene, un proiect din care, de zece ani, si Romania face parte. Cea de-a doua jumatate a secolului XX ne arata ca pacea poate fi mentinuta doar prin integrarea europeana. Intr-o perioada in care valorile Uniunii Europene sunt atacate de populism si demagogie, comemorarea Marelui Razboi aduce cel mai puternic argument in favoarea proiectului european: pacea!", a mai spus presedintele.El a facut un apel la o consolidare a constructiei europene "pentru viitorul generatiilor urmatoare": "Va chem, in cea mai profunda expresie a cinstirii trecutului, sa ne unim energiile pentru a face din proiectul european o constructie solida pentru viitorul generatiilor urmatoare. Vom asigura, astfel, consolidarea democratiei, prosperitatii si securitatii pe continentul nostru. Implicarea activa a Romaniei in acest proces, inclusiv prin elaborarea unui proiect de tara, reprezinta si un angajament concret pentru dezvoltarea si progresul tarii noastre. Cea mai de pret recunostinta pe care o putem exprima fata de sacrificiul generatiei Marii noastre Uniri este de a ne asuma, la randul nostru, cu responsabilitate, construirea unei Romanii puternice si increzatoare in parcursul sau."