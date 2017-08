Referendumul intern la USR: se pozitioneaza sau nu pe tema initiativei Coalitiei pentru Familie de modificare a definitiei familiei in Constitutie? Miza: revenirea lui Nicusor Dan in partid

Vezi in text detalii despre referendumul intern al USR

"Este prima data cand un partid decide sa se intoarca la propriu inspre membrii sai, pana la urma electorii primari pe care un partid ii are, pentru a decide asupra unui subiect care, fara sa fie la nivel national o tema majora, a devenit in cadrul partidului subiectul principal pentru ca pozitionarea Biroului National in directia opozitiei la modificarea Constitutiei a determinat demisia presedintelui Nicusor Dan, care evident ca a creat un val de emotie in partid transformand tema intr-una semnificativa pentru partid. Ma uitam in spatiul public ca sunt multe observatii ca Romania nu are aceasta tema ca preocupare a cetatenilor la acest moment si asa este, este cumva un lucru bun pentru noi ca "drama" este doar una interna si speram ca prin acest referendum sa clarificam directia partidului.

Tehnic, vorbim de o consultare electronica inte 7 si 13 august in care membrii vor putea sa raspunda la doua intrebari. Prima este legata daca USR ar trebui sau nu sa se pozitioneze fata initiativa de modificare a Constitutiei? Si punctez acest lucru, vorbim de initiativa de modificare a Constitutiei, nu de dreptul la referendum. Pe acesta nu il contesta nimeni - s-a incercat acest spin sa se spuna ca USR se opune dreptului la referendum. Este un drept pe care il respectam firesc. A doua intrebare, evident, daca opteaza ca ar trebui sa ne pozitionam, cum ar trebui sa ne pozitionam.

Am ajuns, datorita temei si emotiei demisiei lui Nicusor Dan, si a faptului ca USR este un partid de oameni care nu au mai facut politica - experienta politica este destul de limitata - s-a ajuns la identificarea pana la nivel profund personal cu tema. Ceea ce din punct de vedere politic eu consider ca este o greseala. In realitate, un partid politic este un vehicul social care propune o alternativa societatii. Un partid trebuie sa se pozitioneze si sa transmita un mesaj, o alternativa societatii la guvernare. Asta nu implica faptul ca toti membrii trebuie sa aiba credinta intima a pozitionarii strategice politice a partidului. Este o distinctie importanta. Noi am luat mult acasa aceasta drama si pentru fiecare este o chestiune de viata si de moarte, cand in realitate este o chestiune strict de pragmatism politic. USR este astazi cel mai modern partid al Romaniei si este dator sa poarte acest stindard al modernizarii tarii, dat fiind ca electoratul mdoernizator nu este reprezentat de nimeni si ne-a si votat pe noi.

Membrii de partid care au opinii diferite de o parte sau alta sunt bineveniti in partid, nu se pune problema. Indiferent care dintre curente va castiga, va obtine rezultat pozitiv la acest referendum, nu se pune problema ruperii partidului. Pentru ca libertatea individuala la opinie, inclusiv a parlamentarilor, ramane. Si nu s-a pus problema sa nu ramana. Pozitionarea partidului este de mesaj - unde stam ca partid.

(Despre demisia lui Nicusor Dan si posibilitatea revenirii) Intr-adevar, multi dintre membrii USR au venit in acest partid inspirati de structura creata de Nicusor Dan. Nicusor Dan a spus lucrul acesta si este o presiune, referendumul a devenit de la pozitionare la "cu sau fara Nicusor Dan". Este o realitate, dar dincolo de asta si asta le transmit si membrilor, dincolo de pozitionare sau nepozitionare, dincolo de "cu sau fara Nicusor Dan", este ce fel de partid vrem sa fie USR. Poate sa fie un partid de lideri exclusiv, sau poate sa fie un partid de valori. Eu cred ca trebuie sa fie un partid de valori. Decizia este una personala si nu putem sa speculam prea mult pe marginea ei."

Dupa referendum, USR va organiza, cel mai probabil in septembrie sau octombrie, si un Congres pentru a isi alege presedintele. Partidul este condus interimar in prezent de Elek Levente, seful USR Cluj, dupa demisia lui Nicusor Dan.Fiecare membru USR va primi pe e-mail, probabil luni la ora 00.00 cand se deschide referendumul, un set de user si parola unic, cu care va intra pe un link si va vota.Va avea de raspuns la1 "Susțineți ca USR să aibă o poziție ca partid pe tema referendmului Coalitiei pentru Familie ?" Variante de răspuns: DA / NU.2. "Cum trebuie să se poziționeze USR ca partid pe tema referendumului Coalitiei pentru Familie ?" Variante de răspuns: PRO / CONTRA.Votul este confidential. Odata ce a votat, un membru USR sau oricine altcineva nu poate poate edita sau schimba votul. Raspunsurile sunt criptate in sistem astfel ca nmeni altcineva nu poate vedea cum a votat respectivul membru.Pentru a se asigura ca functioneaza sistemul pus la punct, saptamana aceasta a avut loc si un referendum pilot, cu intrebari fara miza.Consultarea intr-un referendum intern a membrilor a fost prevazuta intr-un articol din noul statut USR, votat la Congres. Se prevede ca un referendum poate fi declansat la solicitarea a minim 200 de membri - actualul referendum intern a fost o initiativa a USR Suceava, insa temele unui referendum nu pot viza "aspectele de ţin în orice fel de persoane, sancţiuni, chestiunile legate de drepturile omului, criteriile de aderare, şi orice subiecte, care ar putea interfera cu activitatea Comisiilor de Arbitraj din cadrul USR."Ce spune Statutul "Art. 54 (2) Pentru fundamentarea deciziilor cu impact pe termen mediu şi lung, Biroul Naţional este obligat să organizeze consultarea membrilor USR prin votul consultativ al acestora prin intermediul unei platforme IT colaborative, când acesta îndeplineşte condiţiile statutare. Biroul Naţional va cere votul consultativ al membrilor USR şi pe un aspect despre care o treime dintre filialele judeţene decid că este necesar a fi supus votului consultativ al membrilor USR, precum şi în cazul solicitării în acest sens exprimate de un număr de prag minim de 200 membri la fiecare 2000 de membri ai USR. Consultarea membrilor va putea fi generată şi prin decizia în acest sens a Preşedintelui USR, precum şi prin cea a Comitetului Politic, toate prevederile prezentului paragraf fiind aplicabile. Organul care va genera consultarea va propune şi intentia/subiectul de vot. Se poate organiza consultarea internă a membrilor şi cu privire la alegerea candidaţilor USR la europarlamentare, toate prevederile prezentului paragraf fiind aplicabile. Intenţiile/subiectele de vot trebuie comunicate cu cel puţin 2 (două) luni înainte, acestea fiind menţinute în dezbatere publică minim 30 de zile înainte de data votului.Timpul de derulare a votului este de 7 zile. Se interzice ca pe perioada votului să se facă cunoscute rezultatele partiale. Biroul Naţional se va pronunţa prin vot deschis asupra rezultatului consultării membrilor.Nu vor putea face obiectul votului consultativ al membrilor USR aspectele de ţin în orice fel de persoane, sancţiuni, chestiunile legate de drepturile omului, criteriile de aderare, şi orice subiecte, care ar putea interfera cu activitatea Comisiilor de Arbitraj din cadrul USR. Votul membrilor USR în cadrul consultării va putea fi numai de tipul alegere între două variante, mutual exclusive.Pentru validitatea consultării membrilor prin votul exprimat prin platforma IT colaborativă, este necesar să îşi exprime votul minim 50% plus 1 din membrii USR."

Pozitia lui Nicusor Dan



Fostul lider USR a reafirmat luni, intr-un interviu pentru Adevarul, ca nu va reveni in USR in cazul in care la referendumul intern din partid va castiga tabara care sustine o pozitionare clara impotriva modificarii Constitutiei pe tema familiei traditionale si a avertizat ca o orientare a USR spre "o mica zona a progresismului care se ocupa cu minoritatile sociale" va determina o "ingustare" a bazinului electoral.



"Nu sunt deloc convins, ba dimpotriva, ca USR sa se duca intr-o mica zona a progresismului care se ocupa in special cu drepturile minoritatilor sociale cred ca e o ingustare a bazninului. Eu cred ca daca se duce in zona asta isi anuleaza sansele de a avea primari cam peste tot in Romania, poate cu exceptia a doua trei orase foarte mari", a spus acesta.



Nicusor Dan a argumentat ca publicul care sustine pozitionarea impotriva modificarii Constitutiei pe tema familiei traditionale este "de cam 20% la nivel national si in multe zone din Romania e de 10%".



El a reamintit in acest context ca "exponentul acestei teme, Remus Cernea, a facut 6.000 de voturi" la ultimele alegeri si ca este vorba despre "o tema care nu iti aduce voturi dar te penalizeaza", in conditiile in care "e un public care isi doreste ca tu sa ai optiunea asta dar fara sa te voteze neaparat" si exista "un alt public mult mai mare care te penalizeaza daca ai optiunea asta".



Nicusor Dan considera ca aceasta dezbatere "trebuie lasata in societate si nu adusa in spatiului politic" iar "un partid care amplifica aceasta tema, care trebuie sa ramana in zona societatii, nu in zona politica, nu face bine Romaniei".



El a respins acuzatiile de "santaj" si a sustinut ca nu va reveni in USR in cazul in care castiga tabara adversa deoarece este "neonest (...) sa faci altceva decat ai spus in campanie" iar "noi in campanie am spus ca pe chestiunea asta nu o sa avem o pozitie".



"E o chestiune de principiu care nu se negociaza, ce spui aia faci. Nu ma voi reinscrie in USR" daca va castiga gruparea care cere pozitionare pe tema modificarii Constitutiei.



Nicusor Dan se asteapta la un rezultat "echilibrat", "pe muchie de cutit" la referendumul din partid pe aceasta tema, saptamana viitoare.