Ludovic Orban: Daca pana pe 15 septembrie PSD nu stabileste data alegerilor pentru Primaria Devei, ne vom adresa instantei

"Un oras nu poate fi tinut pe loc doar pentru ca aceasta situatie convine PSD-ului. Daca pana pe 15 septembrie, Guvernul nu anunta data alegerilor pentru Primaria Devei, ne vom adresa instantei de judecata", a scirs Orban duminica pe pagina sa de Facebook.Viceprimarul social-democrat Ovidiu Mos a fost desemnat in aprilie primar interimar al municipiului Deva, dupa ce Mircia Muntean a fost condamnat la sase ani de inchisoare cu executare in dosarul in care era acuzat de conducere sub influenta alcoolului.Reprezentantii Primariei Deva au anuntat atunci ca Mos va conduce interimar institutia pana la organizarea de noi alegeri.Fostul primar al municipiului Mircia Muntean a fost condamnat, tot in aprilie la sase ani de inchisoare cu executare, fiind incarcerat in Penitenciarul Barcea.Procurorii Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie l-au trimis in judecata pe Mircia Muntean in mai 2015, pentru accidentul in care a fost implicat, in 30 octombrie 2014, in municipiul Deva. Anchetatorii au stabilit ca Mircia Muntean, aflat in stare de ebrietate, a intrat in masini stationate la culoarea rosie a semaforului, in Deva, apoi a fugit de la locul accidentului. Mircia Muntean a fost gasit dupa 20 de minute de la producerea accidentului, in timp ce incerca sa sara un gard, pentru a se ascunde in tufisuri.In septembrie 2013, Mircia Muntean a fost condamnat definitiv la patru ani de inchisoare cu suspendare, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, intr-un dosar din 2004, cand era primar al municipiului Deva. Muntean a fost gasit vinovat de abuz in serviciu, pentru tranzactii nelegale de terenuri cu Iosif Man, acuzat ca a traficat peste 200 de masini furate.