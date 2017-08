PMP: Tudose ar trebui sa demita toata conducerea Ministerului Sanatatii din cauza crizei vaccinurilor. Si Parchetul ar trebui sa se sesizeze in acest caz

Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a declarat, sambata, ca premierul Mihai Tudose trebuie sa demita intreaga conducere a Ministerului Sanatatii, in frunte cu ministrul Florian Bodog, care a dovedit ca este "incompetent" sa gestioneze epidemia de rujeola si sa asigure vaccinurile necesare. Tomac a spus si ca Parchetul ar trebui sa se sesizeze in acest caz, pentru a afla de ce Guvernul nu a pus la dispozitie vaccinurile, informeaza News.ro.





"Avem cod rosu in Sanatate, iar Guvernul, de cateva luni de zile, prin Ministerul Sanatatii, dezinformeaza in comunicarea public, motiv pentru care am decis sa ii cerem premierului sa demita toata conducerea Ministerului Sanatatii, sa-l demita pe ministrul Sanatatii si pe toti secretarii de stat, pentru ca acesti oameni nu au inima. (...) Aceasta epidemie nu stie nici de concedii, nici de vara, nici de iarna. Este o criza reala, pe care Guvernul trebuie sa o trateze cu maxima seriozitate", a spus Tomac, intr-o conferinta de presa, acuzand conducerea ministerului de "incompetenta".





El a criticat si amanarea adoptarii in Guvern a Legii vaccinurilor, motivandu-se lipsa avizelor. Tomac spune ca, atunci cand Executivul trebuie sa emita Ordonante de Urgenta "pentru clientela", avizele se obtin "in doua ore", insa in acest caz apar amanari peste amanari.





"Am studiat cu multa atentie un raport pe care ministrul Sanatatii i-l prezinta premierului. (...) Este ingrozitor ca la aceasta ora, cand discutam despre 8.455 de cazuri de rujeola, Ministerul Sanatatii vine si ne spune ca nu exista bani si stocuri suficiente pentru vaccin in situatii de epidemie. O spune raportul pe care ministrul Sanatatii i l-a prezentat in iulie premierului", a mai spus Tomac.





Deputatul a cerut ca premierul sa infiinteze o celula de criza pentru a rezolva situatia si considera ca vina nu trebuie aruncata pe parintii care ar fi refuzat vaccinarea, ci pe autoritatile care nu le-au pus la dispozitie. Tomac spune ca in acest caz ar trebui sa se sesizeze si Parchetul General.





"Parchetul General ar trebui sa se uite la articolul 34 din Constitutie, unde scrie foarte clar ca statul trebuie sa asigure conditii minime pentru a ii proteja pe cetateni si sa ia masuri pentru a verifica exact de ce Ministerul Sanatatii nu a aprovizionat si nu a creat stocurile necesare de vaccinuri. (...) Aici vorbim de un abuz in serviciu foarte grav", a mai spus el.