Melescanu: Am creat un departament de comunicare strategica in cadrul MAE; este nevoie ca stirile false sa fie contracarate

Articol webPR

Satele sasesti au captat atentia opiniei publice odata cu venirea printului Charles in zona, insa, si in momentul de fata, cei mai multi turisti care viziteaza zona sunt cetatenii germani care, fie vin sa isi revada originile, fie vor sa vada o regiune in care se vorbeste aceeasi limba ca a lor. Totusi, timp de o saptamana pe an, in sate incepe zumzetul si agitatia, iar asta fiindca turistii romani vin cu miile pentru a se bucura de farmecul locurilor si al traditiilor sasesti. Bineinteles ca acestora li se alatura si sute de sasi intorsi acasa, dar si turisti din alte tari, pentru ca Saptamana Haferland a devenit deja un eveniment de referinta pentru aceasta regiune.