Melescanu spune ca vizele pentru romani in SUA vor fi ridicate in unu-doi ani

El a precizat ca exista mai multe grupe de lucru pe Parteneriatul Strategic pentru secolul XXI cu SUA.

"Cea de-a treia tema importanta la care lucram e ridicarea vizelor pentru romani pentru Statele Unite. Am avut doua intalniri de lucru cu expertii americani. Am avut o intalnire in trei in aprilie la Bruxelles - Comisia Europeana, Romania si Statele Unite - si lucram in continuare la punerea in aplicare a unei Declaratii comune care a fost adoptata de SUA si UE privind programul de implementare a ridicarii vizelor pentru cele cinci tari, printre care si Romania, care nu beneficiaza de acest regim. Este un orizont de timp de unul doi ani", a spus Melescanu vineri seara, la Digi 24, potrivit Agerpres.

Ministrul Afacerilor externe a subliniat ca vizita presedintelui Iohannis in SUA a fost un moment foarte clar de punere a Romaniei pe harta politica a SUA.

"Vizita presedintelui in sine a fost un moment foarte clar de punere a Romaniei pe harta politica a SUA. Este primul presedinte din zona Europei Centrale si de Est care face o asemenea vizita. As vrea sa subliniez ca (...) in conferinta de presa presedintele Trump a reiterat foarte clar si deschis faptul ca Statele Unite vor respecta prevederile art 5 al Tratatului de la Washington al NATO si vor oferi clauza de solidaritate cu orice tara care care va fi atacata. Sigur ca acest moment a fost un moment de referinta. Ceea ce facem noi acum este o activitate poate mult mai putin spectaculoasa. Avem mai multe grupe de lucru pe Parteneriatul Strategic pentru secolul XXI cu SUA care vor pregati o alta Declaratie si o alta treapta in cadrul relatiei Romaniei cu Statele Unite", a punctat seful diplomatiei.

Melescanu a mai mentionat ca reprezentanti ai mai multor companii americane vor fi prezenti in toamna acestui an la Bucuresti.

"Sunt probleme de ordin economic care o au o importanta foarte mare si am pregatit pentru toamna acestui an probabil cea mai mare misiune economica americana care a fost probabil in zona noastra - peste 120 de companii americane (...) care vor avea aici la Bucuresti posibilitatea sa intre in contact direct cu companiile romanesti. Lucram, de asemenea, foarte serios si pe probleme de securitate si aparare unde relatia este foarte buna si a constituit de fapt punctul forte al parteneriatului strategic pe care noi am dorit sa il extindem si spre domeniul economic, tehnico-stiintific si domeniul inovatiei", a mai adaugat Melescanu.