USR propune "Legea anti-Ciocoiu", prin care sa fie interzisa reangajarea la stat a persoanelor pensionate anticipat cu pensie de serviciu

"Partidul Uniunea Salvati Romania semnaleaza modul profund imoral in care este folosita legislatia actuala pentru pensionarea anticipata a unor persoane din sistemul public si reangajarea ulterioara a acestora in cadrul aceluiasi aparat de stat sau in structura altor institutii bugetare. In ultimele zile, mass-media a prezentat mai multe cazuri in care persoane care s-au pensionat anticipat din sistemul de ordine publica, aparare si siguranta nationala au fost reangajate in cadrul Ministerului Afacerilor Interne, beneficiind de cumulul pensiei cu salariul", se arata intr-un comunicat al formatiunii, citat de News.ro.USR numeste proiectul "Legea anti-Ciocoiu", cu referire la Cornel Ciocoiu, care a trecut in rezerva ca general in urma cu o luna, apoi s-a reangajat in post , primind in acelasi timp si pensie de 13.000 lei, dar si salariu."Partidul Uniunea Salvati Romania considera un astfel de caz revoltator si propune Parlamentului spre adoptare "Legea anti-Ciocoiu", un proiect de lege care sa interzica reangajarea la stat a persoanelor pensionate anticipat cu pensie de serviciu din sistemul de ordine publica, aparare si siguranta nationala. Cumulul pensiei cu salariul este permis, din 2014, gratiei modificarilor legislative aduse de PSD printr-un proiect de lege propus si semnat de actualul prim-ministru Mihai Tudose care culege acum roadele propriilor initiative populiste iresponsabile", se arata in comunicat.Potrivit proiecutului de lege propus de USR, situatia cumulului pensiei cu salariul nu poate opera in cazul unei persoane care beneficiaza de pensie anticipata in conditiile legii si este reangajata in aceeasi functie ocupata anterior sau in alte functii similare din cadrul altor institutii publice sau subordonate acestora. USR sustine eliminarea exceptiilor de la principiul contributivitatii din sistemul public de pensii si limitarea acestora doar la cazuri exceptionale si in virtutea unor merite deosebite.