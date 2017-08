Dragnea: Ordonanta privind pensiile speciale trebuia adoptata si sa fie aplicata imediat/ Singura categorie exceptata sunt magistratii

"Mi-au explicat si premierul si colegii din guvern. Ei au spus asa: ca s-ar putea ca unii din cei care acum sunt in serviciu sa critice ca poate unii au fost mai informati si au iesit la pensie, altii au fost luati prin surprindere. Eu nu am vrut sa insist. Din punctul meu de vedere ordonanta trebuia sa fie adoptata si sa fie aplicata imediat" a spus Dragnea pentru Antena 3, intrebat despre faptul ca ordonanta se va aplica de la 15 septembrie."Eu cred ca se grabesc (cei care ies la pensie la cerere zilele acestea - n.r.). Eu am un mesaj in primul rand de respect. E bine sa ramana in sistem, pensiile in plata nu vor fi taiate. Pensia nu poate sa depaseasca salariul. In sistem salariile cresc si vor creste si pensiile, deci este posibil ca unii care pleaca sa piarda.Vor fi actualizate cu rata inflatiei sau poate vor introduce in ordonanta sau poate introducem noi in Parlament o actualizare cu un procent raportat, nu stiu, poate la salariul mediu", a mai spus Dragnea.Dragnea a mai declarat ca singura categorie exceptata sunt magistratii, intrucat exista o decizie a Curtii Constitutionale in acest sens.