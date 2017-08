Ciolos, limbaj neobisnuit de dur la adresa lui Dragnea si Tudose: Sa explice de ce coalitia PSD-ALDE a mintit fara scrupule oamenii anul trecut

Ciolos foloseste in postare un limbaj neobisnuit de dur pentru el, spunand ca liderii Puterii trebuie "să explice de ce coaliția PSD-ALDE a mințit fără scrupule oamenii anul trecut, când au promis și au trecut prin Parlament lucruri care erau evident neaplicabile".Ministrul Muncii Lia Olguta Vasilescu a declarat ca indemnizatiile pentru cresterea copiilor vor fi plafonate un maximum de 1800 euro pe luna, intentie confirmata si de liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu, dupa ce PSD si PNL au eliminat plafonarea acestora in Parlament anul trecut."Din ciclul dacă doriți să revedeți: unii lideri politici au o capacitate de anticipare surprinzătoare! Iată ce scria domnul Dragnea într-o scrisoare deschisă în 8 Septembrie 2016. Folosind aceeași măsură a PSD este, evident, momentul ca actualul Premier să fie chemat în Parlament, să explice ce are de gând cu pensiile, cu indemnizațiile pentru creșterea copilului, cu taxele, cu bugetul țării în general.Și, mai ales, să explice de ce coaliția PSD-ALDE a mințit fără scrupule oamenii anul trecut, când au promis și au trecut prin Parlament lucruri care erau evident neaplicabile. Este în primul rând o datorie față de cei care i-au votat" a scris Ciolos joi.Ce scria pe Facebook Dragnea in septembrie 2016, alaturi de o fotografie in care tine un bebelus in brate: "Dintre toate problemele care sunt de rezolvat in Romania, actualul guvern a ales sa evidentieze ca indemnizatiile pentru cresterea copiilor sunt cam mari?!!! Sa fie oare o greseala a acestui guvern neserios? Sau este chiar parte din programul lor de guvernare sa le scada? Indiferent care varianta este, va asigur ca, din decembrie , PSD-ul o sa le readuca la valoarea lor corecta. Le-am crescut dupa ce Basescu le-a taiat in 2012 si o vom face din nou!"Textul scrisorii lui Liviu Dragnea din 2016:"Domnule Prim Ministru,In ultima perioada au aparut in spatiul public mai multe semnale alarmante privind intentia Guvernului de a lua o serie de masuri ingrijoratoare, cum ar fi #plafonarea #indemnizatiilor pentru cresterea copilului, majorarea taxelor pentru cei cu activitati independente prin schimbarea radicala a Codului Fiscal. As vrea sa subliniez cat se poate de clar ca ma opun categoric acestor masuri, pe care le consider extrem de daunatoare si contrare actiunilor care ar trebui intreprinse pentru relansarea activitatii economice din Romania.Mai mult decat atat, exista o intrebare chiar mai ingrijoratoare decat cele de mai sus: Intentia Guvernului de a lua astfel de masuri are cumva la baza o inrautatire a indicatorilor economici in tara noastra? Din acest motiv, va rog sa prezentati de urgenta in fata camerelor reunite ale Parlamentului un raport privind situatia economica reala a tarii, inclusiv nivelul de colectare a taxelor, deficitul bugetar, deficitul de cont curent, deficitul comercial si cresterea economica estimata care sta la baza executiei bugetare.Totodata, consider ca este absolut necesar sa avem o pozitie clara din partea dumneavoastra cu privire la intentiile reale ale Guvernului, intrucat informatiile contradictorii care vin, in mod direct sau indirect, din partea membrilor executivului genereaza confuzie si ingrijorare in randul investitorilor, salariatilor si al tuturor celorlalti cetateni.Cu stima,Liviu DragneaPresedintele Partidului Social Democrat"Lia Olguta Vasilescu a declarat duminica, la Antena 3, ca Guvernul va "intra cu celeritate" si in indemnizatiile pentru cresterea copilului, astfel incat acestea sa fie plafonate la un maximum de 1.800 de euro pe luna, urmand ca in aproximativ doua saptamani sa fie adoptata o OUG prin care sa se reglementeze aceasta chestiune, potrivit News.ro."Vom intra cu celeritate si in aceste indemnizatii. S-au lucrat deja toate variantele, am ajuns la varianta finala, in sensul ca vom plafona indemnizatia la maxim cat exista in Europa la ora actuala, adica 1.800 de euro, cat are Germania. Peste 1.800 de euro nu mai poate sa ia nimeni", a spus ministrul Muncii, intrebata despre indemnizatiile pentru cresterea copilului.