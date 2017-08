Senatorul Florin Citu (PNL) ii solicita premierului Tudose sa ii ceara scuze public Simonei Halep: "Cum adica va este frica sa faca Simona Halep un copil?"

"Astazi, cand stam de vorba, indemnizatia e 85% din salariu. Cineva, acolo, a spus de bun simt: domnule, nu toti au salariu, obtin bani din alte venituri, se ocupa cu miniagricultura in jurul casei, omul revinde, are un venit. Apoi, de la asta s-a ajuns la venituri, inclusiv daca-si vinde casa. Si mai in gluma, mai in serios, radeam cu cativa colegi: domnule, hai sa schimbam legea pana nu-i incolteste foarte serios ideea, cuiva, sa ramana gravida, sa faca un copil. Ma refer la Simona Halep, fiindca veniturile pe ultimul an au fost destul de mari, importante, cateva milioane de euro si va trebui sa-i dam 85% din venituri", a declarat Mihai Tudose intr-un interviu pentru Antena3.Ce scrie Citu:"Il somez public pe Prim-Ministrul Romaniei, Mihai Tudose, sa ceara scuze public Simonei Halep.Domnule prim-ministru,De 6 luni pacaliti poporul roman cu promisiuni pe care nu le-ati onorat. Ceea ce a atras indignarea mea astazi, a fost declaratia dumneavoastra la o ora de maxima audienta in care ati depasit limitele oricarui bun simt.Ati indraznit sa atacati intr-un mod josnic si prima "multinationala", pe persoana fizica, romaneasca 100%. Pe Simona Halep! Consider inadmisibil modul in care ati "glumit" impreuna cu colegii dumneavoastra pe seama unuia dintre singurele lucruri care i-au bucurat pe romani in ultimele 6 luni! Cum adica va este frica ca Simona Halep sa faca un copil?De la inceput trebuie precizate urmatoarele:- Simona Halep reprezinta unul dintre putinele lucruri cu care Romania se mandreste astazi, si nu e in programul de guvernare Dragnea/Valcov.- Simona Halep nu a beneficiat in drumul ei spre succes de niciuna din pomenile dumneavoastra- Simona Halep nu a invatat sa faca performanta dupa manualul de sport introdus de guvernul dumneavoastra- Simona Halep a venit cu banii, castigati de ea cinstit, in Romania- Simona Halep a transpirat din greu, singura si fara ajutorul statului roman, asa cum fac multi alti romani in domeniile lor, si a reusit un lucru pe care dumneavoastra cu guvernul PSD nu l-ati reusit! Sa faca cunoscuta Romania in lume.Aceastea sunt cateva din argumentele pentru care va soliciti public sa prezentati scuze acestui mare sportiv roman.Daca nu o veti face inseamna ca dumneavoastra, guvernul pe care il conduceti si PSD, nu incurajati performantele individuale ale romanilor care reusesc in viata.Din bun simt alte cuvinte sunt de prisos. Aveti curajul sa o faceti!?"