Raluca Pruna, atac dur la "votantul tipic PSD": Un votant fie interesat de pensia lui speciala si de pensionare la 40 de ani, in genere un mediocru, fie un dezavantajat social tinut in lanturile asistentei sociale, cel mai adesea turmentat inca de dimineata

Fostul ministru al Justitiei acuza faptul ca "Anul trecut in Parlament era concurs de marit pensii speciale existente, de inventat altele noi, de ridicat la cer indemnizatia pentru cresterea copilului despre care deputati PSD spuneau ca nu exista limita (caci, nu-i asa, e vorba de copiii patriei!), de redus peste 100 de taxe impotriva oricarui calcul aritmetic care dadea cu un mare minus la tot (sau cu plus, depinde cum vezi - important e ca ne creste deficitul si asta in ritm alarmant). Nu mai spun de rapiditatea cu care PSD se dezice de propria Biblie cunoscuta cu numele de scena program de guvernare. O cacofonie generala - ce ni se vinde ca fiind bun azi, ni se spune ca e prost sau nerealizabil in chiar seara zilei. Si da, pentru toate acestea si multe altele inca neinventariate sunt de vina tehnocratii, corporatistii, cei fara ochelari de cal si Soros care ne plateste pe toti.""Trebuie sa stopam cresterea pensiilor speciale; sistemul nu mai tine, crapa. Indemnizatiile pentru cresterea copilului vor fi plafonate la maximum 1.800 de euro pe luna. Se va decide o plafonare a indemnizatiei pentru cresterea copilului. Vreun semnal din partea opozitiei? Mai grav chiar, vreo voce tehnocrata, vreun acolit de-al lui Soros, vreun dusman al natiunii? Nuuu, e numai noua lamentatie guvernamentala exprimata de Olguta si Calin. Serios??? V-au trebuit 7 luni in a tz-spea guvernare ca sa descoperiti apa calda?', continua Raluca Pruna."Am luat ceva distanta, dar am ramas lucida. Si sunt tot mai ingrozita. Biata noastra patrie este condusa de o pegra politica, una pentru care nimic nu e prea mult cand e vorba de promis (ca sa nu zic mintit) unor nefericiti care voteaza cu speranta unei paini ceva mai albe. Ar fi interesant ca cineva sa faca o istorie a crearii pensiilor speciale, a pensionarii la 40 si putin, a inventarii unor sporuri de doctorat care au dus la proliferarea unor fabrici de maculatura numite scoli doctorale si la dictatura mediocritatii in cetate, a inventarii sporului de lapte, de zambet, de intors din concediu, de antena, de praf, de faptul ca lumea are sansa sa fie contemporana cu noi, in genere o istorie a crearii culturii dependentei de bunavointa mizerabilei noastre clase politice. Vom intalni intotdeauna PSD si en passant in plina criza prin 2008-2009 pe premierul liberal Tariceanu. Ce este de facut? Pare ca nimic. Nu se poate intra in competitie cu asa ceva - cu minciuni electorale fara limita si cu o sustinere tot mai fatisa a institutiilor care ar trebui sa cenzureze derapajele majore (CCR, de pilda). Cum suntem si campionii dreptului castigat, va trebui sa asteptam un schimb natural de generatii ca sa punem societatea pe criterii de retributie meritocratice si bazate pe contributivitate. Generatia mea nu va mai apuca asta. Cei mai recenti pensionari ai patriei in temeiul legii 223/2015 au cu vreo 6 ani mai putin decat mine. Mai au probabil vreo 40 de ani de pensie - indexata cu inflatia si cu cresterea salariului de ramura", mai scrie Raluca Pruna.