Un deputat USR sesizeaza Agentia Nationala de Integritate cu privire la declaratiile de avere ale lui Liviu Dragnea

Potrivit comunicatului, sesizarea a fost depusa "ca urmare a investigatiilor jurnalistice din ultima perioada care au scos la iveala ca Liviu Dragnea, al treilea om in statul roman, ar fi posesorul unei averi considerabile care nu se regaseste in nici una din declaratiile sale de avere sau interese depuse de-a lungul anilor in care a ocupat functii de inalta demnitate publica.""Intelegem din presa ca domnul Liviu Dragnea este pasionat de vacante exotice, mai ales in Brazilia. E limpede ca salariile domniei sale obtinute ca angajat al unor institutii publice nu ii permit stilul de viata pe care il duce si cred ca este de datoria Agentiei Nationale de Integritate sa clarifice daca intre averea dobandita pe parcursul exercitarii functiei si veniturile realizate in aceeasi perioada exista o diferenta vadita, care nu poate fi justificata", a aratat Ungureanu, deputat USR, in sesizarea catre ANI.Cei de la USR amintesc de "faptul ca una dintre proprietatile care nu ar fi procurate din veniturile legale realizate de Liviu Dragnea in calitate de sef al unor institutii publice, se afla in municipiul Alexandria. Pe terenul de peste 7.000 de metri patrati din centrul orasului este construita o vila enorma, o piscina de dimensiuni considerabile si un teren de tenis."Terenul si facilitatile de pe el nu apar in declaratiile de avere si interese ale domnului Liviu Dragnea, motiv pentru care ar trebui sa fie clarificata de catre Agentie provenienta resurselor din care acesta a achizitionat terenul si imobilul impreuna cu anexele, sustin cei de la USR.Tot din investigatiile jurnalistice reiese si o implicare a lui Liviu Dragnea in societatea comerciala TelDrum, se arata in document."Dupa cum bine se stie, aceasta societate este o fosta regie autonoma aflata in proprietatea Consiliului Judetean Teleorman in perioada in care Liviu Dragnea era presedinte al acestei institutii. Odata privatizata, TelDrum a devenit o foarte prospera societate comerciala, care a incasat sute de milioane de euro din contracte cu statul roman. Din pacate, exista suspiciunea ca detinatorul actiunilor la purtator ar fi chiar Liviu Dragnea, ceea ce ar fi foarte grav deoarece ar putea pune sub semnul semnul intrebarii legalitatea modului in care aceasta societate a obtinut contractele cu entitati administrative conduse direct sau prin interpusi de Liviu Dragnea" mai spun cei din USR.Deputatul USR Emanuel Ungureanu a mai depus la inceputul lunii iulie o sesizare catre procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, prin care cere o investigatie care sa lamureasca afacerile suspecte ale presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, ca urmare a dezvaluirilor Rise Project.