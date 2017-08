Disputa Siegfried Muresan - Mihai Tudose pe mutarea Agentiei Europene a Medicamentelor in Pipera: "Guvernul a blocat orice sansa de a castiga propunand una dintre cele mai aglomerate strazi din Bucuresti"/ Tudose: "Poate cineva ii face un consult"

HotNews.ro a scris marti in exclusivitate ca proprietatea este detinuta de Netron Investment SRL, firma controlata de Ioannis Papalekas, cunoscut ca fiind cel mai mare dezvoltator imobiliar local. Netron Investments SRL este controlata de omul de afaceri grec Ioannis Papalekas prin compania Globalworth. Papalekas mai detine in Romania, prin alte companii, si Cathedral Plaza.

Cum raspunde Muresan, potrivit unei postari pe Facebook:



"Un europarlamentar roman spune ca sediul nu e bun, ca e bataie de joc si ca nu se poate sa fie mutata Agentia respectiva de la Londra la Bucuresti fiindca asa vrea Guvernul Romaniei. El e roman. Nu dau nume, ca mi-e si jena, nu merita pomenit. (...) Nu doresc sa discut cu dumnealui, dar am sa am o discutie cu liderii domniei sale. Am inteles, suntem cu totii romani, el reprezinta Romania acolo. Inteleg declaratii politice, ca nu-i place de cineva sau cum actioneaza cineva, e altceva. Dar cand prin actiunile domniei sale chiar aduce deservicii Romaniei si deservicii grave, poate cineva ii face un consult, nu stiu", a afirmat Mihai Tudose intr-un interviu pentru Agerpres."Raspunsul prim-ministrului Tudose este pe masura, din pacate, a dosarului de candidatura a tarii noastre, adica fara niciun argument serios. Prim-ministrul a facut o propunere proasta si ne cere tuturor sa spunem ca este o propunere buna. Eu nu voi face asta. Sa imbunatateasca propunerea si atunci voi spune ca avem sanse sa castigam. Romania si Bucurestiul au nenumarate atuuri pentru care merita sa gazduiasca aceasta agentie, dar, spre deosebire de prim-ministrul Mihai Tudose si de Guvernul PSD - ALDE, eu, la Bruxelles, vorbesc despre argumentele solide care sunt in favoarea tarii noastre si fac lobby pentru obtinerea relocarii acestei agentii in Romania stiind care sunt cerintele si standardele impuse unei agentii europene.Guvernul PSD - ALDE, in schimb, a blocat orice sansa de a castiga pentru Romania propunand mutarea agentiei pe una dintre cele mai aglomerate strazi din Bucuresti, lipsita de minima infrastructura de transport si precara la toate capitolele care chiar conteaza in dosarul unei astfel de candidaturi.Aceasta competitie nu se castiga, asa cum vedem si in filmul de promovare a candidaturii Romaniei, vorbind despre o realitate paralela, cu imagini filmate in studio, cu copii fericiti in leagane si grafica facuta pe calculator care, aflam din presa, nici macar nu reprezinta topografia reala a zonei si care, aflam tot din presa, ar apartine unui om de afaceri cunoscut in toata tara pentru ca a construit ilegal un bloc-turn in centrul Bucurestiului, punand in pericol o catedrala monument istoric si continuand constructia blocului-turn desi existau decizii ale justitiei care declarasera nula autorizatia de constructie.Cum poate crede cineva, nu spun un prim-ministru in functie, ca vreodata Comisia Europeana se va lasa tarata intr-o astfel de controversa si ca va accepta si finanta construirea sediului unei agentii europene pe un astfel de teren?...In replica pe care mi-a dat-o, prim-ministrul Mihai Tudose nu a prezentat niciun contraargument la tot ceea ce am spus despre locul nepotrivit propus de Guvern, doar m-a jignit si a reluat textul tocit cum ca as aduce deservicii grave Romaniei. Nu, domnule prim-ministru, deservicii grave Romaniei ati adus deja dumneavoastra prin propunerea pe care ati inaintat-o Comisiei Europene deoarece, cu dosarul in mana, evaluatorii internationali vor vedea ce diferente sunt intre promisiunile pe care le-ati facut si realitatea din teren. Aceasta nu este o campanie electorala in care sa faceti promisiuni nerealizabile, ci o candidatura cat se poate de serioasa pentru o agentie care gestioneaza o industrie europeana responsabila de sanatatea si tratarea a jumatate de miliard de oameni. Si, de aceea, domnule prim-ministru, aveti datoria sa vedeti daca mai puteti face ceva pentru a imbunatatiti propunerea de candidatura, si nu sa cautati inamici imaginari ai dumneavoastra sau ai tarii.