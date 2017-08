USR a depus o plangere la DNA impotriva primarului Gabriela Firea. Ea este acuzata de abuz in serviciu pentru ca nu pune pe ordinea de zi a Consiliului proiectele USR

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de masuri pentru imbunatatirea signalisticii si serviciilor de receptie in spitalele din subordinea Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti, depus de catre consilierul local Cristina Madalina Pruna in data de 20 octombrie 2016.



Proiect de hotarare privind aprobarea Programului anual de sterilizare gratuita a animalelor fara pedigree, cu stapan, la nivelul Municipiului Bucuresti, depus in data de 24 noiembrie 2016 de catre consilerii locali Ciceala Ana Maria, Wring Roxana, Grigorescu Florin, Munteanu Cristian Mihai, Teodor Raluca Nicoleta, Cotofana Liviu Alin, Tugui Matei Ion, Gadiuta Alexandru Valeriu, Stroe Bogdan Cristian. Proiect de hotarare privind infiintarea Comisiei de Imagine Urbana pe langa Directia de Urbanism a Primariei Municipiului Bucuresti depus in data de 21 decembrie 2016 de catre Wring Roxana, Ciceala Ana Maria, Teodor Raluca.



Proiect de hotarare privind interzicerea activitatilor si spectacolelor care folosesc dresuri de animale in divertisment (circuri ambulante sau expozitii) in Municipiul Bucuresti depus pe 17 februarie 2017 de catre Raluca Teodor.



Proiect de hotarare privind modificarea Normelor de salubrizare ale Muncipiului Bucuresti depus in data de 28 noiembrie 2016 de catre consilier Wring Roxana.

USR o acuza pe Firea de abuz in serviciu intrucat a refuzat sistematic sa puna proiectele Uniunii pe ordinea de zi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti."Proiectele propuse de alte partide precum PSD sau ALDE sunt introduse prioritar si cu celeritate pe ordinea de zi a sedintelor CGMB, chiar si in sedinte extraordinare fara a se justifica urgenta dezbaterii respectivelor proiecte", arata consilierii USR in plangerea penala depusa la DNA.Primarul general are printre atributii si intocmirea ordinii de zi a sedintelor CGMB, noteaza sursa citata."Omisiunea de a include proiectele de hotarari propuse de consilierii locali ai USR pe ordinea de zi a sedintelor CGMB, desi au trecut peste 30 de zile de la inregistrarea acestora, reprezinta o incalcare grava a prevederilor legale incidente si intruneste elementele constitutive ale infractiunii de abuz in serviciu", acuza USR in plangerea depusa la DNA."Nerespectarea prevederilor legale cu ocazia intocmirii ordinii de zi a sedintelor CGMB ne vatama drepturile de a ne exercita mandatele de consilieri cu care am fost investiti, prin impiedicarea exercitarii drepturilor noastre la initiativa pentru proiectele de hotarari in cadrul consiliului", se mai spune in plangere.USR are 16 consilieri in cadrul Consiliului General din Bucuresti.Lista proiectelor USR care nu au fost depuse pe ordinea de zi a sedintelor CGMB, desi intruneau conditiile legale (potrivit USR):