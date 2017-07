USR solicita Guvernului Tudose sa nu plafoneze indemnizatiile de crestere a copiilor

"Cred ca suntem cu totii de acord ca Romania are o reala problema demografica, iar natalitatea trebuie impulsionata prin politici publice responsabile si consecventa, stabilitate, investitii in sanatate, educatia, infrastructura. Indemnizatiile constituie doar un mic capitol in acest ansamblu, insa unul care conteaza in decizia tinerilor activi in piata muncii de a avea un copil. Nu este posibil sa schimbam anual regulile si sa ne asteptam ca romanii sa-si doreasca sa devina parinti, in ciuda acestui aspect", a declarat deputatul USR Oana Bizgan, presedinte Comisiei pentru egalitatea de sanse, citata intr-un comunicat de presa.USR se refera si la "inechitatea tratamentului de catre guvernarea PSD a celor care muncesc si contribuie cu sume importante la bugetul de stat ¬ se plafoneaza doar beneficiile, nu si contributiile, conform declaratiilor dnei Vasilescu."Mai mult, "aceasta initiativa se adauga altora care sunt de natura a ceste povara fiscala asupra angajatilor, in conditiile in care guvernarea PSD in 2016 a dus pana acum la cresterea deficitului bugetar, cresterea imprumuturilor pe piata externa, scaderea colectarii de taxe si impozite la bugetul de stat, plus niveluri record ale cursului valutar in devafoavrea leului sau un nivel minim al investitiilor guvernamentale in ultimii 10 ani", mai spun cei de la USR.USR atrage atentia ministrului Muncii ca "indemnizatia pentru mame si tati are un impact bugetar minor fata de noua Lege a salarizarii, sustinuta de dna ministru si votata in Parlament de coalitia majoritara PSD+ALDE (USR s-a opus) pe baza careia unele administratii locale deja si-au dublat, triplat sau inzecit chiar propriile venituri salariale".