Orban, despre pensiile militarilor: Este o balbaiala inimaginabila. Bolojan: PSD a mintit prin omisiune

"Este o balbaiala inimaginabila pentru un Guvern intr-o tara europeana. Totul se face prin hei rup, prin improvizatie. Nu exista niciun plan. In conformitate cu declaratiile Ministerului Muncii nu s-a avut in vedere impactul pe care il are legea salarizarii asupra pensiilor speciale, ceea ce mie imi arata ca acest Guvern nu mai trebuie sa reglementeze, acest Guvern trebuie sa plece acasa cat mai repede pentru ca nu face altceva decat sa creeze o criza grava fara precedent in niste domenii in care inainte de instalarea Guvernului era liniste si toate lucrurile functionau bine", a declarat Ludovic Orban."PSD in toata campania electorala nu a vorbit deloc despre faptul ca va interveni asupra pensiilor speciale, ca le va plafona sau ca le va scadea. Se confirma in aceste zile inca o data ca PSD a mintit in campania electorala cel putin prin omisiune in acest caz electoratul facand vorbire exclusiv de majorarile de pensii pe care le vor aplica atunci cand vor veni la guvernare¬, a declarat, la randul sau, si prim-vicepresedintele PNL Ilie Bolojan.Acesta din urma a adaugat ca ar trebui reduse categoriile care beneficiaza de pensii speciale, spunand ca cea mai sanatoasa formula de plata a pensiilor si de sustenabilitate a acestui sistem in anii urmatori este plata functiei de contributivitate."Din punctul meu de vedere, cu cat se limiteaza mai mult aceste categorii cu atat este mai bine pentru ca orice s-ar spune, in acesti ani, in Romania s-au majorat salariile pentru oamenii de decizie atat din sistemul de magistratura, din Camera Deputatilor, din Senat, din administratia publica locala, din Interne, din Aparare. Daca s-ar aplica acest principiu al contributivitatii in mod cert oamenii acestia iesind la pensie la termen la o varsta care mentine sustenabilitatea sistemului pe pensii au asigurate niste venituri decente si dupa perioada de pensionare", a mai spus Bolojan.