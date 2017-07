Liviu Dragnea, intrebat unde si-a petrecut concediul: Am fost in trei tari cu mii de romani si am pescuit

"Deci, nu am fost acolo unde s-a aratat, am vazut niste imagini foarte frumoase la televiziune, mi-as dori sa merg acolo, nu stiu unde sunt. Am fost in trei tari cu mii de romani, la pescuit", a spus liderul PSD, conform News.ro.Chestionat daca mai pleaca in concediu, Liviu Dragnea a raspuns scurt: "Suntem in vacanta".