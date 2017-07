Potrivit lui Tariceanu, ministrii si premierul Tudose au prezentat “cateva chestiuni de principiu” in privinta acestui “subiect fierbinte” al pensiilor speciale.Legea actuala a introdus o “anomalie”, pentru ca pensiile speciale ajung sa fie mai mari decat salariul de pe posturile de pe care se pleaca, asa ca trebuie facuta o corectie, “astfel incat pensia sa nu poata sa depaseasca sub nicio forma salariul” a spus Tariceanu.De asemenea, a adaugat el, ministrul muncii a informat conducerea coalitie ca lucreaza impreuna cu ministrul de interne la o modificare a legii salarizarii astfel incat veniturile angajatilor MAI sa creasca cu 10% pentru a avea aceleasi salarii ca cele din armataLiviu Dragnea a enuntat "trei principii": pensiile aflate in plata nu scad, pensiile sa nu poata sa depaseasca salariul si indexare doar cu indicele de inflatie.In prezent, a aratat Dragnea, exista "un mecanism destul de ciudat" prin care pensia "se mareste daca s-a marit salariului celui care a ocupat locul pe care a lucrat inainte" respectivul pensionar.In acest fel, se poate ajunge la o crestere de 150% a pensiilor, iar "riscul foarte mare e ca daca nu se intervine impactul bugetar care e azi de 6 mld lei sa poate ajunge la 10 - 11 miliarde in doi ani de zile".