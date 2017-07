UPDATE Adevarul: Senatorul PSD Nicolae Badalau a modificat legea de functionare a Curtii de Conturi pentru a putea fi numit presedinte al institutiei

Tensiunii intre Dragnea si Badalau



"80% din verificarile Curtii de Conturi sunt pe investitii. Cum credeti ca un jurist analizeaza investiile? Si ma refer la investiile majore. Aici este vorba si de Curtea de Audit si de Curtea de Conturi. Am avut extrem de multe cazuri in care au fost date solutii aiurea in legatura cu investitiile. Este normal ca un consilier al Curtii de Conturi sa aiba habar cand ceilalti consilieri judecata investitii. Nu este vorba despre cine va fi acolo. Subiectul este sa facem cat mai functionala si cat mai eficienta Curtea de Conturi. (...) Nu mi-am pus in cap niciodata (n.red - sa ocup functia de presedinte al Curtii de Conturi). Sunt presedinte executiv al PSD, sunt om politic, sunt senator. Cum Dumnezeu sa gandesc... la ce? (...) ", a declarat Nicolae Badalau pentru HotNews.Inainte ca amendamentul lui Badalau sa fie votat, legea permitea doar persoanelor cu studii superioare economice sau juridice sa fie numite in functia consilier de conturi. Singurul amendament depus de senatorul PSD la proiect de lege privind modificarea legii de functionare a Curtii de Conturi se refera la conditiile pe care consilierii de conturi trebuie sa le indeplineasca pentru a putea fi numiti. De notat este faptul ca dintre consilierii de conturi Parlamentul, unde PSD are majoritate, numeste presedintii si vicepresedintii. Nicolae Badalau a adaugat, prin amendament, pe aceasta lista si studiile superioare ingineresti. El este inginer de profesie. Motivul oficial? “Persoanele cu studii superioare de inginerie sunt necesare desfasurarii activitatilor specifice Curtii de Conturi, asa cum rezulta din structura acesteia, organizata pe 12 departamente specifice”Mai sunt insa doua conditii pe care legea 94/1992 le prevede pentru a putea fi numit consilier de conturi: vechime de minimum 10 ani in specialitatea studiilor absolvite si pregatire profesionala temeinica. Aceste criterii nu-i pun insa bete in roate lui Badalau. Baronul PSD a fost 10 ani diriginte si administrator de santier, prin urmare a dobandit experienta necesara in domeniul sau de expertiza. Potrivit CV-ului de pe site-ul Senatului , la varsta de 48 ani (in 2004) a devenit licentiat in drept la Universitatea privata Bioterra, insa in acest domeniu nu ar reusi sa indeplineasca criteriul privind experienta. De notat ar fi si doctoratul in stiinte economice obtinut la 53 de ani. La acestea mai adaugati trei programe de masterat absolvite de Badalu in perioada 2004-2008 si astfel este indeplinita si conditia privind “pregatirea profesionala temeinica”.Badalau a putut amenda legea prin amendarea unei initiative legislativa a noua parlamentari PSD, printre care Liviu Pop si Ecaterina Andronescu, prin care doreau sa modifice legea de functionare a Curtii, in sensul in care cereau dreptul la pensie de urmas pentru mostenitorii celor care au condus instiutia. Odata ce proiectul de lege a fost adoptat tacit in noiembrie 2016 de Camera Deputatilor, initiativa legislativa a ajuns la Comisiile reunite de Buget si Munca din Senat. In timpul sedintei comisiilor, Badalau a depus amendamentul care i-a deschis usa spre Curtea de Conturi, chiar daca scopul initial al proiectul era cu totul altul. Ulterior, legea a fost adoptata de Senat si, o luna mai tarziu, promulgata de presedintele Klaus Iohannis.Totusi, Badalau mai trebuie sa obtina sustinerea presedintelui PSD, Liviu Dragnea, pentru a-i putea lua locul lui Nicolae Vacaroiu, al carui mandat in fruntea Curtii de Conturi expira in octombrie 2017. Sustinerea lui Dragnea este importanta deoarece Parlamentul, acolo unde social-democratii detin majoritatea, numeste presedintele institutiei de control financiar. Surse politice citate de Adevarul si Romania Libera afirma ca Dragnea n-ar agrea numirea lui Badalau, de frica sa nu tarasca partidul intr-un nou scandal public. Ezitarea lui Dragnea nu i-a picat bine insa lui Badalau, unul dintre sustinatorii aprigi ai liderului PSD, atat in scandalul Ordonantei 13, cat si la debarcarea lui Sorin Grindeanu, noteaza RL. Aceeasi publicatie afirma ca supararea lui Badalau s-ar fi manifestat si prin abtinerea la vot la sedinta conducerii PSD in care Liviu Dragnea l-a propus premier pe Mihai Tudose. Adevarul scrie ca Badalau se simte nedreptatit si, din acest motiv, ar fi refuzat sa prezideze sedinta Biroului Permanent National de saptamana trecuta, desi acest rol ii revenea lui lui, in conditiile in care Dragnea era plecat in concediu in Grecia.Badalau va afla decizia finala in toamna, odata cu inceperea sesiunii parlamentare.