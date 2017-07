Nicusor Dan: Nu sunt deloc convins ca USR sa se duca intr-o mica zona a progresismului care se ocupa cu drepturile minoritatilor sociale

"Nu sunt deloc convins, ba dimpotriva, ca USR sa se duca intr-o mica zona a progresismului care se ocupa in special cu drepturile minoritatilor sociale cred ca e o ingustare a bazninului. Eu cred ca daca se duce in zona asta isi anuleaza sansele de a avea primari cam peste tot in Romania, poate cu exceptia a doua trei orase foarte mari", a spus acesta.Nicusor Dan a argumentat ca publicul care sustine pozitionarea impotriva modificarii Constitutiei pe tema familiei traditionale este "de cam 20% la nivel national si in multe zone din Romania e de 10%".El a reamintit in acest context ca "exponentul acestei teme, Remus Cernea, a facut 6.000 de voturi" la ultimele alegeri si ca este vorba despre "o tema care nu iti aduce voturi dar te penalizeaza", in conditiile in care "e un public care isi doreste ca tu sa ai optiunea asta dar fara sa te voteze neaparat" si exista "un alt public mult mai mare care te penalizeaza daca ai optiunea asta".Nicusor Dan considera ca aceasta dezbatere "trebuie lasata in societate si nu adusa in spatiului politic" iar "un partid care amplifica aceasta tema, care trebuie sa ramana in zona societatii, nu in zona politica, nu face bine Romaniei".El a respins acuzatiile de "santaj" si a sustinut ca nu va reveni in USR in cazul in care castiga tabara adversa deoarece este "neonest (...) sa faci altceva decat ai spus in campanie" iar "noi in campanie am spus ca pe chestiunea asta nu o sa avem o pozitie"."E o chestiune de principiu care nu se negociaza, ce spui aia faci. Nu ma voi reinscrie in USR" daca va castiga gruparea care cere pozitionare pe tema modificarii Constitutiei.Nicusor Dan se asteapta la un rezultat "echilibrat", "pe muchie de cutit" la referendumul din partid pe aceasta tema, saptamana viitoare.In opinia sa, nu este o urgenta nici definirea ideologica a USR, avand in vedere ca Emmanuel Macron a castigat alegerile din Franta "fara sa faca o distinctie stanga-dreapta".Acesta a argumentat si ca definirea in Constitutie casatoriei ca fiind uniunea dintre o femeie si un barbat nu reprezinta "in niciun caz" o restrangere a unor drepturi.Nicusor Dan a invocat o decizie a CEDO care a afirmat, potrivit acestuia, ca "un stat incalca drepturi daca nu recunoaste un contract civil pentru cupluri de acelasi sex dar nu incalca drepturile omului daca nu recunoaste casatoria cuplurilor de acelasi sex", in conditiile in care "notiunea de casatorie e adanc inradacinata in societate, o valoare culturala pe care societatea trebuie sa si-o regleze ea"."Eu spun ca ambele puncte de vedere sunt legitime", si cel "traditionalist" si punctul de vedere "al libertatilor individuale care spune ca pentru orice institutie trebuie sa avem egalitate", a aratat Nicusor Dan.In cazul in care va castiga tabara care sustine pozitionarea clara a USR pe marginea acestei teme, Nicusor Dan spune ca nu e vorba de "nicio tragedie" si va continua sa promoveze proiecte de legi pe care le sustine si va fi interesat "foarte tare in continuare" de primaria Bucurestiului, unde va pune "reflectoarele pe noul primar".