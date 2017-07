PNL ar putea depune o motiune de cenzura, in urmatoarea sesiune parlamentara - surse

Liberalii vor utiliza de acest instrument politic in functie de miscarile de pe scena politica in aceasta sesiune parlamentara, insa sansele ca acest lucru sa se intample chiar in luna septembrie sunt mici.O decizie in acest sens nu a fost luata in partid, insa chestiunea se analizeaza, au precizat surse liberale.Conform actualei configuratii parlamentare, pentru ca o motiune de cenzura sa treaca este nevoie de 232 voturi, dintr-un total de 462 de parlamentari. PSD are 219 parlamentari, in timp ce ALDE - 24, deci o majoritate de 243.