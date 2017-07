Predoiu spune ca exista si o agenda secreta a sesiunii parlamentare extraordinare. Liberalul il intreaba pe Dragnea daca "a avut discutii pe aceasta tema, recent, in Grecia"

Ce scrie Predoiu pe pagina sa de Facebook:"L.Dragnea convoaca Parlamentul in sesiune extraordinara. Tudose a anuntat ca ar fi vorba de o lege privind fuzionarea ELCEN cu RADET. Inclin sa cred ca poate fi vorba si de ceva mai serios tinut deocamdata in secret.De aceea, il intreb public pe L.Dragnea cateva lucruri: Intentioneaza sa propuna un proiect de lege privind crearea Fondului Suveran de Investitii acum in sesiunea extraordinara?A avut discutii pe aceasta tema, recent, in Grecia? Daca da, cu cine a avut acele discutii si ce a hotarat sa faca in urma lor?Este adevarat ca a avut discutii si pe teme de Justitie si ce a hotarat in urma lor? In Fondul Suveran ar urma sa intre, conform declaratiilor anterioare ale lui L.Dragnea, actiuni ale statului la cele mai profitabile societati de stat."