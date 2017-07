PNL: PSD taie pensiile romanilor care au lucrat in grupele I si II de munca. Ludovic Orban: "Vom ataca in instanta de contencios aceasta hotarare"

"PSD taie pensiile romanilor care au lucrat in grupa I si II de munca, adica in conditii grele de munca. Ma refer la Hotararea de Guvern nr. 291 din mai anul acesta prin care sunt modificate normele de aplicare ale legii pensiilor 263/2010. Practic prin aceasta hotarare pensionarii care au iesit inainte de 2011 la recalculare primesc o pensie mai mica, iar cei care au iesit la pensie dupa 2011 primesc o pensie mai mare. PNL solicita de urgenta Guvernului PSD-ALDE sa retraga aceasta Hotarare de Guvern. In cazul in care nu vor proceda la retragerea acestei Hotarari de Guvern vom ataca in instantele de contencios administrativ aceasta HG intrucat este discriminatorie si creeaza in Romania pensionari de categoria I-a si pensionari de alte categorii", a declarat Vilceanu."Am descoperit cine taie cu adevarat pensiile: PSD. Prin HG 291/2017, guvernul care promitea cresterea nelimitata a pensiilor i-a lasat pe pensionarii care au lucrat in conditii grele (grupa 1 si 2 de munca) si s-au pensionat pana in 2011 cu pensiile mai mici decat cei care s-au pensionat dupa 2011. Asa cum a anuntat colegul meu, vicepresedintele politic Dan Valceanu, vom ataca in instanta de contencios aceasta hotarare de guvern si vom acorda asistenta juridica oricarei persoane afectate care doreste sa atace actul normativ discriminatoriu" a scris si Orban pe pagina sa de Facebook.