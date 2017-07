Tudose l-a luat la tinta in direct pe ministrul Transporturilor, Razvan Cuc: In fiecare saptamana mai expropriati doua cotete pe autostrada Bucuresti - Ploiesti, cand terminati odata?

Premierul Mihai Tudose l-a luat joi la tinta in deschiderea sedintei de guvern pe ministrul Transporturilor, Razvan Cuc. Tudose l-a intrebat pe un ton dur cat mai dureaza expropierile ultimei bucati din autostrada Bucuresti - Ploiesti, folosind apoi un ton zeflemitor: "In fiecare saptamana mai expropriati doua cotete".Tudose i-a cerut ministrului sa vina cu toate exproprierile deodata, in timp ce Cuc se justifica spunand ca e vorba despre probleme din trecut.Dialogul a avut loc in deschiderea sedintei de guvern, parte la care participa si ziaristii.