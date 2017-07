Siegfried Muresan: Organizarea reuniunilor din marja Presedintiei Consiliului UE doar la Palatul Parlamentului, o mare greseala. Ministrii UE nu au nevoie de atata lux cum crede PSD

Ce scrie Muresan joi pe Facebook:"Guvernului Romaniei i-au trebuit saptamani intregi sa ia prima decizie organizatorica referitoare la Presedintia Consiliului Uniunii Europene, iar decizia este una gresita!Guvernul a decis ieri ca, pe durata presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene, sa organizeze toate reuniunile de ministri ce trebuie organizate in tara noastra intr-un singur loc: la Bucuresti, in Palatul Parlamentului.Este o mare greseala!Este o mare greseala, deoarece presedintia Consiliului UE este o mare oportunitate pentru a arata Europei intreaga noastra tara, nu doar Palatul Parlamentului. Reuniunile trebuie organizate in mai multe orase ale tarii.--Guvernul ne va spune ca este mai simplu si mai ieftin sa organizeze totul in Palatul Parlamentului.--Eu spun ca presedintia romana a Consiliului nu este doar o serie de reuniuni care trebuie organizate pentru a scapa de ele, ci este o oportunitate de a ne prezenta tara Europei.--Eu spun ca eventualele costuri suplimentare ale organizarii reuniunilor in provincie sunt bani bine investiti si se vor intoarce inzecit in economia acelor orase: la o reuniune vin 28 de ministri, fiecare cu cativa consilieri, personal al ambasadelor, al Comisiei Europene, al Consiliului si sute de jurnalisti. Acestia vor deveni ambasadori ai oraselor pe care le vad si vor atrage dupa ei alti turisti. Bucurestiul il cunoaste deja toata lumea.--Guvernul ne va spune ca spre orasele din provincie nu exista suficiente legaturi aeriene.Eu spun ca orice aeroport care are un zbor spre Viena sau Munchen este suficient. De acolo se ajunge rapid si direct in orice colt al Europei. Ministrii UE nu au nevoie de atata lux cat crede PSD-ul.Eu am participat la reuniuni ale ministrilor de finante la Wroclaw (Polonia), Nicosia (Cipru) sau Vilnius (Lituania). Niciunul din aceste orase nu avea mai multe legaturi decat Cluj, Timisoara sau Iasi, iar ministrii au fost toti prezenti.Iata un program inteligent al acestor reuniuni:--Timisoara, reuniunea ministrilor de finante si ai guvernatorilor bancilor nationale--Cluj, reuniunea ministrilor competitivitatii si telecomunicatiilor--Constanta, reuniunea ministrilor apararii--Brasov, reuniunea ministrilor mediului. La Brasov s-a organizat in trecut cu succes o reuniune a tuturor ministrilor apararii din NATO.--Iasi, reuniunea ministrilor afacerilor externe--Sibiu, reuniunea ministrilor de justitie--Timisoara, reuniunea ministrilor de educatie--Cluj, reuniunea ministrilor agriculturii--Constanta, reuniunea ministrilor de transport si energie--Iasi, reuniunea ministrilor muncii--Brasov, reuniunea ministrilor industrieiAsa se pune Romania pe harta Europei!Asa se aduce Europa aproape de romani!"