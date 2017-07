​INTERVIU Dan Barna, purtator de cuvant USR, inainte de referendumul intern privind initiativa Coalitiei pentru Familie: "Nu avem dreptul sa abandonam reprezentarea populatiei modernizatoare a Romaniei. Referendumul a devenit, de la pozitionare, la <cu sau fara Nicusor Dan>"/ Ce spune despre riscul ruperii partidului

Referendumul vine in contextul demisiei din partid a presedintelui Nicusor Dan tocmai pentru ca Biroul National a votat sa se pozitioneze impotriva acestei initiative, lucru cu care Dan nu este de acord, anuntand insa ca revine daca partidul decide sa revina asupra acestei decizii.

Uniunea Salvati Romania organizeaza peste doua saptamani un referendum intern in care membrii vor vota daca partidul se va pozitiona sau nu in cazul initiativei Coalitiei pentru Familie de modificare a Constitutiei in sensul definirii familiei ca uniune dintre un barbat si o femeie, iar de rezultatul sau depinde revenirea in partid a fostului presedinte Nicusor Dan. Deputatul Dan Barna, purtatorul de cuvant al USR si sustinator al pozitionarii impotriva acestei initative, afirma intr-un interviu pentru HotNews.ro ca in partid s-a creat o emotie ca urmare a demisiei lui Nicusor Dan si ca referendumul intern nu mai este doar despre pozitionare sau nepozitionare, ci si despre "cu sau fara Nicusor Dan". Deputatul de Sibiu spune si ca a fost o greseala din punct de vedere politic faptul ca o parte dintre membrii partidului s-au identificat profund personal cu aceasta tema. Vezi ce spune Barna despre organizarea referendumului intern si despre platformele care au aparut inauntrul partidului - USR popular, USR liberal si USR viu - si cum va iesi partidul din aceasta criza.Discutam cu Dan Barna, purtator de cuvant al USR si deputat de Sibiu. Sa incepem direct cu subiectul intalnirii - USR organizeaza un referendum intern, o premiera pentru partidele din Romania. In ce consta referendumul care are legatura cu referendumul cerut de Coalitia pentru Familie privind redefinirea Familiei in Constitutie? Care va fi intrebarea, detaliati-ne putin ce sa va intampla.: Referendumul acesta este, asa cum ati spus, o premiera pentru politica din Romania. Este prima data cand un partid decide sa se intoarca la propriu inspre membrii sai, pana la urma electorii primari pe care un partid ii are, pentru a decide asupra unui subiect care, fara sa fie la nivel national o tema majora, a devenit in cadrul partidului subiectul principal pentru ca pozitionarea Biroului National in directia opozitiei la modificarea Constitutiei a determinat demisia presedintelui Nicusor Dan, care evident ca a creat un val de emotie in partid transformand tema intr-una semnificativa pentru partid.Ma uitam in spatiul public ca sunt multe observatii ca Romania nu are aceasta tema ca preocupare a cetatenilor la acest moment si asa este, este cumva un lucru bun pentru noi ca "drama" este doar una interna si speram ca prin acest referendum sa clarificam directia partidului.Tehnic, vorbim de o consultare electronica inte 7 si 13 august in care membrii vor putea sa raspunda la doua intrebari. Prima este legata daca USR ar trebui sau nu sa se pozitioneze fata initiativa de modificare a Constitutiei? Si punctez acest lucru, vorbim de initiativa de modificare a Constitutiei, nu de dreptul la referendum. Pe acesta nu il contesta nimeni - s-a incercat acest spin sa se spuna ca USR se opune dreptului la referendum. Este un drept pe care il respectam firesc. A doua intrebare, evident, daca opteaza ca ar trebui sa ne pozitionam, cum ar trebui sa ne pozitionam.I.R.: Ati spus ca aceasta initiativa este o tema falsa, ca USR ar trebuie sa se pozitioneze impotriva si sa nu i se dea prea multa importanta. Totusi, USR a cheltuit multa energie pentru o tema care era falsa.: Strict ca tema, Constitutia s-a modificat pana acum de doua ori - cand a trebuit sa renuntam la umbrela de stat comunist apoi pentru accederea in UE la UE, si acum ar fi a treia modificare pentru o tema absolut ridicola dintr-un punct de vedere, pentru ca actuala forma este de 25 de ani in vigoare si nu a generat nicio problema si al doilea motiv - nu exista nici macar o initiativa ca in Romania sa se legifereze acum casatoria intre persoanele de acelasi sex. Nu despre asta este vorba. Este vorba de a legitima Coalitia pentru Familie care risca sa duca Romania intr-o zona similara cu ceea ce se intampla acum in Polonia sau in Ungaria.Din acest punct de vedere consideram ca este o tema falsa. Acum, in interiorul partidului insa tema este importanta pentru ca rezultatul referendumului defineste cum ar trebui sa fie USR in societate. Vrem sa existam - in cazul unei nepozitionari eu cred ca am fi un partid de pluton - sau chiar sa contam. Daca ne uitam pe rezultatele unei analize aparute chiar astazi (n.r: vezi aici textul publicat de Barbu Mateescu ) vedem ca electoratul nostru este educat, antreprenorial, modernizator, sunt, daca pot spune, pașoptsitii Romaniei de astazi. Noi nu avem dreptul sa abandonam reprezentarea populatiei modernizatoare, active, a Romaniei care nu este reprezentata de nimeni alticineva, tocmai asta este interesant.I.R: Este clar cum va pozitionati dvs. Dar, dincolo de faptul ca Nicusor Dan a sustinut nepozitionarea si s-a ajuns la un intreg scandal iar el a plecat, au fost parlamentari care au votat initiativa Coalitiei pentru Familie. Daca se va vota cum spuneti dvs sa va pozitionati impotriva, cum va gestiona partidul chestiunea asta? Ce vor face parlamentarii care cred in ceea ce promoveaza Coalitia pentru Familie? Vor trebui sa se supuna acestei decizii?: Am ajuns, datorita temei si emotiei demisiei lui Nicusor Dan, si a faptului ca USR este un partid de oameni care nu au mai facut politica - experienta politica este destul de limitata - s-a ajuns la identificarea pana la nivel profund personal cu tema. Ceea ce din punct de vedere politic eu consider ca este o greseala. In realitate, un partid politic este un vehicul social care propune o alternativa societatii. Un partid trebuie sa se pozitioneze si sa transmita un mesaj, o alternativa societatii la guvernare. Asta nu implica faptul ca toti membrii trebuie sa aiba credinta intima a pozitionarii strategice politice a partidului. Este o distinctie importanta. Noi am luat mult acasa aceasta drama si pentru fiecare este o chestiune de viata si de moarte, cand in realitate este o chestiune strict de pragmatism politic. USR este astazi cel mai modern partid al Romaniei si este dator sa poarte acest stindard al modernizarii tarii, dat fiind ca electoratul mdoernizator nu este reprezentat de nimeni si ne-a si votat pe noi.Membrii de partid care au opinii diferite de o parte sau alta sunt bineveniti in partid, nu se pune problema. Indiferent care dintre curente va castiga, va obtine rezultat pozitiv la acest referendum, nu se pune problema ruperii partidului. Pentru ca libertatea individuala la opinie, inclusiv a parlamentarilor, ramane. Si nu s-a pus problema sa nu ramana. Pozitionarea partidului este de mesaj - unde stam ca partid.I.R.: Deci, ar putea fi sanctionati parlamentari?Tocmai v-am spus ca nu. Dreptul la opinie este garantat si prin modalitatea de vot - iar dreptul de a avea opinii individuale pe o tema sau alta nu il ingradeste nimeni. In toate partidele exista - si in USR mai mult decat in oricare alt partid si am vazut in ultimele luni - fundamental diferite de opinia partidului care nu implica niciun fel de sanctiuni, tocmai de asta platformele - platforma liberala, platforma crestin-democrata - care se definesc in cadrul partidului - au rolul de a face convenabila, functional mecanismul de "oameni diferiti intr-un singur partid". Modul in care s-a construit partidul face ca in interiorul partidului sa avem oameni din tot spectrul politic. Ca sa nu avem mereu cearata si dezbaterea confuza care a existat in ultima vreme este foarte firesc ca avand doua trei platforme oamenii sa spuna pe care o sustin. Si vom avea zece initiative sa zicem din care opt le vom sustine toti - anticoruptie, infrastructura, sanatate, educatie - temele care ne unesc clar si vor fi poate doua teme unde vom dezbate, vom argumenta si vom vota, iar votul va fi prin votul tuturor, profund democratic. Tocmai de asta referendumul este un exercitiu de democratie pura si cred ca facem istorie din punctul acesta de vedere.I.R.: Este o perioada in care este nevoie de opozitie, avand in vedere probleme care exista cu programul de guvernare si dezvaluirile care apar in cazul lui Liviu Dragnea. Si din afara pare ca USR se preocupa mai mult de chestiunea asta (a referendumului - n.r.). Cum veti gestiona aceste critici?.: Este o realitate pe care trebuie sa o acceptam. Cumva este o criza de crestere si eu am convingerea ca nu ne vom rupe, partidul va iesi mai puternic pentru ca depasind aceasta criza, indiferent de rezultat, partidul va continua sa existe si miza este sa fie un partid care conteaza. Dupa acest referendum vom avea Congresul si sper eu ca lucrurile ar trebui sa fie clare. Vom avea un nou presedinte si sper sa nu mai avem evenimente de acest gen si sa continuam de fapt ceea ce am facut in ultima perioada - USR a avut initiative legislative, a continuat sa fie un jucator politic, in ciuda diferendului acestuia aparut.I.R.: Un alt risc de imagine va fi faptul ca Nicusor Dan - fondatorul partidului - nu se va mai regasi in partid daca rezultatul referendumului va fi cel pe care il sustinteti dvs. Pentru ca el a spus foarte clar ca se va intoarce doar daca se va reveni asupra deciziei Biroului National (de pozitionare impotriva initiativei de modificare a Constitutiei - n.r.).: Aceste este decizia individuala a lui Nicusor Dan. Intr-adevar, multi dintre membrii USR au venit in acest partid inspirati de structura creata de Nicusor Dan. Nicusor Dan a spus lucrul acesta si este o presiune, referendumul a devenit de la pozitionare la "cu sau fara Nicusor Dan". Este o realitate, dar dincolo de asta si asta le transmit si membrilor, dincolo de pozitionare sau nepozitionare, dincolo de "cu sau fara Nicusor Dan", este ce fel de partid vrem sa fie USR. Poate sa fie un partid de lideri exclusiv, sau poate sa fie un partid de valori. Eu cred ca trebuie sa fie un partid de valori. Decizia este una personala si nu putem sa speculam prea mult pe marginea ei.I.R.: Vorbeati de platforme. Sunt platformele acestea - USR crestin-democrat…: USR popular de fapt.I.R.: USR liberal, USR viu a lui Vlad Alexandrescu..: USR viu este o initiativa unificatoare a lui Vlad din partea Biroului National care integreaza, o platforma de valori generice fara a se intra in elemente de specificitate si aceea ar trebui sa fie o platforma generica a partidului.I.R.: Ar fi Nicusor Dan poate cu cativa apropiati care nu se vor mai regasi in partid. Exista riscul ruperii partidului?: Tocmai asta incerc sa spun. Avand optiunea acestor plaftorme, viziunea pe care Nicusor Dan o propune pentru acest partid poate sa isi gaseasca locul in partid, nu se pune problema de excludere, de sanctiuni. In viziunea in care membrii USR vor vota pentru pozitionare, pentru un partid activ modernizator, vizibil si asumat, nu presupune sanctiuni si excluderi. Nu suntem in filmul asta deloc, vreau sa fie foarte clar. De aceea, colegii care au alta viziune pot sa ramana in partid. Si haideti sa ne privim in ochi. In viata unui partid, de la un congres la altul, o grupare sau alta, o tendinta sau alta in functie si de evolutia societatii are sau nu castig de cauza. Ceea ce este important este ca avem in momentul de fata o isterie in partid, ca sfarsitul lumii vine saptamana viitoare joi si pana miercuri trebuie sa rezolvam tot sa salvam si Romania sa pelcam si acasa. Asta este o viziune la care incercam sa lucram. Suntem intr-un partid, este o cale lunga, vorbim de ani de zile, probabil ca peste ani USR va ajunge sa conteze, poate va face parte si dintr-o coalitie care va conduce Romania. Este o experienta pe care trebuie sa o acumulam impreuna.Daca ne suparam si plecam acasa - aceasta este o necajeala pe care noi am facut-o spectaculoasa in partid, dar peste care trecand partidul continua sa mearga mai departe si sa crestem ca oameni politici.Ocupandu-ma si de comunicare am placuta experienta sa observ diverse reactii, unele inedite, ale colegilor pe teme pe care credeam ca suntem toti de acord - egalitatea de drepturi intre femei si barbati sau 2% pentru aparare - si vedem ca exista opinii individuale ale cate unui coleg, probabil ca asta tine si de experienta politica pentru a intelege ca nu toate credintele tale trebuie sa devina subiect de comunicare in momentul in care esti intr-un partid politic si nu mai esti intr-un ONG civic. E o perioada fireasca de crestere, eu sunt optimist ca toti colegii se maturizeaza si prin greseli, gafe. De aia intr-un termen de un an doi probabil ca vom fi mai buni pentru ca valoarea umana a resursei din USR este semnificativ deasupra oricarei alternative de pe piata politica romaneasca.I.R: Mai insist putin. Cum vor colabora efectiv oameni cu viziuni conservatoare cum sunt cei din USR popular precum Clotilde Armand, pentru ca este figura cea mai cunoscuta, cu oameni de stanga....: Oameni de stanga SAU cu liberali.I.R.: Exista in USR …: Da, stiu, dar viziunea noastra este una liberala din zona de dreapta...I.R.: Ma gandesc efectiv la un vot intr-o comisie, unde sa zicem ca USR are doi membri, unul cu o viziune altul cu alta. Spuneti ca exista drept la opinie si la vot, insa stiti ca fiecare mica neconcordanta apare imediat pe Facebook, se creeaza un val de dezamagire, poate o falsa problema, si se ajunge in acelasi loc..: Managementul l-am rezolvat cred eu intr-o mare masura chiar in grupul parlamentar. Pe celelalte teme pe partea economica discutam in grup, se ascultau argumentele, se vota, si votul era respectat - mai putin in cazul votului pe referendum unde am zis ca mergem pe constiinta -, la restul colegii au respectat votul. La finalul zilei, platformele exista, discutam, votam, iar votul este pozitia USR pe tema respectiva. Suntem un partid democratic si functionam ca atare, platformele nu trebuie sa se transforme intr-o ceata de haiduci individuale, sa fie foarte clar.I.R.: Ce se va intampla efectiv cu platformele, vor fi votate la congres?: Platformele sunt deja in spatiul intern al partidului, sunt cunoscute de catre membri, avem un grup intern de discutii. Unii au decis sa adere la o platforma, multi altii au decis sa nu adere la niciuna dintre platforme. Este pur si simplu un mecanism intern prin care membrii pot sa isi gaseasca identitatea ideologica pentru aceia care simt acest lucru. Sunt si membri care nu au aderat la nicio platforma pentru ca unii cred in valorile USR si nu vor sa se asocieze cu o ideologie sau alta si e foarte bine asa. Sunt altii care vor sa fie mai vizibil faptul ca ei sustin crestin-democratia sau abordarea liberala si ca sa evitam certurile care a aparut solutia logica sunt aceste platforme, aderand la o platforma stii ca punctul tau de vedere exista undeva in interiorul partidului. Platformele sunt varianta practica pentru a continua sa functionam impreuna, sa fim mai departe un partid care sa conteze nu doar sa existe.I.R.: Deci la Congres nu vor fi luate in discutie in vreun mod formal.: Partidul nu isi propune sa voteze o platforma pentru a o elimina pe cealalta. Toate continue sa coexiste, la congres se va alege un nou presedinte.I.R.: Cand veti organiza congresul?: Probabil final de septembrie, octombrie.I.R.: Va fi cate un reprezentant al fiecarei platforme candidat la functia de presedinte?: Asta cred ca este mai mult o decizie individuala a celor care isi doresc sa candideze. Dar evident ca daca fiecare platforma isi va nominaliza un candidat va fi cu atat mai frumos din punct de vedere democratic si electoral in cadrul congresului.I.R.: Veti mai face referendum si pe alte teme? Ma gandesc aici la unificarea dreptei, ati spus mai devreme ca USR ar putea la un moment dat sa faca parte dintr-o coalitie care sa conduca Romania.: Da, dar asta in perspectiva, in situatia in care spectrul politic de pe partea dreapta va deveni permeabil din punct de vedere a valorilor, stim ca PNL-ul are inca nevoie de o reforma semnificativa. USR va creste si va fi un partid ca va conta, din perspectiva asta am zis.Vor mai fi referendumuri pe alte teme foarte probabil pentru ca avand mecanismul acesta democratic ca semnaturile a 200 de membri din orice filiala sa declanseze automat un referendum este foarte posibil ca pe anumite teme importante sa fie utilizat acest mecanism care este cel mai transparent.I.R.: Cum este relatia cu presedintele interimar, el fiind la Cluj?: Folosim oricum mijloacele electronice de comunicare, Skype si videoconferinta, Biroul National ia decizii, suntem perfect functionali in acest moment. USR merge mai departe, presedintele interimar este intr-o pozitie pe care si-a asumat-o, domnul Elek Levente, pentru care ii multumim, si chiar face o treaba foarte buna.