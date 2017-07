Turcan: Legea salarizarii produce grave discriminari. Functionarii vor da statul in judecata

Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a scris miercuri pe Facebook ca Legea salarizarii a inceput deja sa "produca grave discriminari intre aceleasi categorii de angajati", iar primarul PSD din Bistrita, Ovidiu Cretu, viceprimarii, secretarul, arhitectul sef si directorii executivi si-au triplat salariile, pe cand restul angajatilor primesc "firimituri". In acest context, spune liberala, "nu vom avea mult de asteptat pana cand functionarii din primarii vor da statul in judecata pentru discriminare si abuz".

Liberala a aratat ca primele efecte ale legii salarizarii se vad intr-un caz concret, la Bistrita, unde primarul Ovidiu Cretu si mai multi reprezentanti de varf ai municipalitatii si-au triplat salariile, pe cand subalternii se aleg numai cu "firimituri"

"Primarul PSD din Bistrita, viceprimarii, secretarul, arhitectul sef si directorii executivi si-au triplat salariile in mod ostentativ. Restul angajatilor primesc firimituri. Toate aceste cresteri, multe arbitrare, se fac din banii care trebuiau investiti in proiecte de educatie, sanatate si infrastructura.

Legea salarizarii garantata de Olguta Vasilescu si Liviu Dragnea este o lege care a inceput sa produca grave discriminari intre aceleasi categorii de angajati, cu pregatire similara si atributii egale, in diferite institutii. Nu cred ca vom avea mult de asteptat pana cand functionarii din primarii vor da statul in judecata pentru discriminare si abuz.

Si toate sub mirajul ca PSD a facut ordine in sistemul public de salarizare. Cine raspunde? Autorii si complicii la dezmatul si dezastrul din banii publici sunt in vacanta, ne dau lectii sau se comporta grobian. Cu ce au gresit milioane de romani cinstiti din tara aceasta care asteapta responsabilitate si corectitudine?", a scris Turcan pe Facebook