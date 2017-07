Turcan: Tudose demonstreaza ca politica fiscala a PSD se stabileste in functie de "deranj" politic, nu pentru dezvoltarea Romaniei

Potrivit deputatului liberal, este o "reusita" pentru PNL ca s-a renuntat la impozitul pe cifra de afaceri si la taxa de solidaritate si mai sunt masuri in cazul carora cabinetul Tudose trebuie sa dea inapoi.Ce spune Turcan in comunicatul de presa transmis de PNL:"Realitatea este ca nu exista niciun proiect major pentru Romania. Din cand in cand, primim amenintari ca vor mai introduce cateva taxe, toate acestea avand un efect cert: instabilitate si invrajbirea anumitor categorii sociale.Chiar cred ca PSD trebuie sa plateasca politic. Din mai multe motive:1. Au pus un guvern incapabil sa conduca Romania pentru a obtine dezvoltare pe termen lung. Pot oferi doar carpeala, supravietuire si frauda de incredere;2. Guvernantii nu inteleg ca investitorii, cei care muncesc cinstit, asteapta predictibilitate si incredere, nu aroganta si politicianism;3. Au mintit grobian in campania electorala. Au amagit si au sfidat, constienti fiind ca nu pot sa respecte ce au promis. De altfel, putini sunt cei care astazi chiar cunosc ce scrie in programul nou de guvernare pentru cabinetul Dragnea II. Tudose sigur nu stie.Sigur ca pentru PNL este o reusita faptul ca Guvernul Tudose renunta la masuri precum impozitul pe cifra de afaceri sau taxa de solidaritate. Mai sunt si altele la care trebuie sa dea inapoi.Dar ramane intrebarea: de ce si-au mai dat jos propriul Guvern pentru nerespectarea programului de guvernare, in conditiile in care acum demonstreaza zilnic ca nici noul program de guvernare nu va fi respectat?!"