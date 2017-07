Tudose spune ca Fondul Suveran de Investitii va fi adoptat prin Parlament, nu prin OUG: Este un lucru mult prea important

"Va fi adoptat prin Parlament. De cand stiu subiectul, stiu ca numai asa a fost vorba, de adoptat in Parlament, este un lucru mult prea important", a spus Tudose, raspunzand unei intrebari in acest sens, potrivit news.ro.Intrebat daca a avut vreo discutie cu Sorin Grindeanu pe aceasta tema, Tudose a spus ca nu.Premierul a mai afirmat ca "executia la sase luni nu arata foarte bine, fiind un blocaj imens".Fostul premier Sorin Grindeanu a declarat, luni seara, la TVR 1, ca i s-a "sugerat" ca Fondul Suveran de Investitii sa treaca prin ordonanta de urgenta, el exprimandu-si convingerea ca nici premierul Mihai Tudose nu va accepta acest lucru. Grindeanu a spus ca este necesar ca acest fond, care urmeaza sa includa companii precum Hidroelectrica, Tarom, Transgaz, Romgaz, sa fie infiintat prin lege adoptata de Parlament, noteaza News.ro."Mi s-a sugerat ca Fondul Suveran de Investitii sa fie adoptat prin OUG, ceea ce nu am acceptat", a spus Grindeanu.El a precizat ca este convins ca nici premierul Mihai Tudose nu va accepta ca Fondul Suveran de Investitii sa fie infiintat prin ordonanta de urgenta.Grindeanu a subliniat ca el considera ca infiintarea acestui fond trebuie dezbatuta in Parlament, pentru ca este vorba despre "10-12 miliarde de euro".