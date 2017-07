Secretarul general al PSD, Marian Neacsu, discuta marti, la Timisoara, situatia organizatiei judetene

"Am discutat despre situatia organizatiei de la Timis. Nu am luat o decizie propriu-zisa. Am convenit ca in cursul zilei de maine si poimaine eu sa merg la Timisoara si sa discut acolo cu toti factorii politici implicati. (...) Au fost discutii exploratorii (cu domnii Dorel Caprar si Petru Andea - n.r) ca pana in momentul in care un for politic, fie BPN, fie CExN, stabileste o conducere interimara, cei doi, domnul Caprar, ca lider la Arad, si domnul Andea, ca decan de varsta, sa coordoneze activitatea filialei Timis", a afirmat luni Neacsu luni, dupa sedinta Biroului Permanent National al formatiunii.Acesta a sustinut insa ca, in acest moment, conducerea este asigurata de actualul presedinte executiv al PSD Timis, Calin Dobra.Totodata, secretarul general al PSD a mai spus ca un alt motiv pentru care va merge in Timis este ca sa se asigure ca decizia CExN in cazul lui Sorin Grindeanu va fi pusa in aplicare."Dupa cum stiti, domnul Sorin Grindeanu nu mai este membru al PSD. (...) Am consultat dimineata baza de date a partidului si va pot spune ca in ea nu se mai regasesc nici Victor Ponta, nici Catalin Ivan. Sorin Grindeanu figura inca in baza de date, pentru ca posibilitatea de eliminare din aceasta baza de date apartine organizatiei. (...) Baza de date este un indicator statistic. Sorin Grindeanu figureaza pentru ca in ea opereaza organizatia de baza, iar aceasta nu a formalizat hotararea CExN. (...) Un alt motiv pentru care am decis sa ma deplasez la Timisoara", a conchis Marian Neacsu.