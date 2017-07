Vlad Voiculescu: E in Ministerul Sanatatii un inalt functionar care ducea acte la PSD. Are 20.000 de lei salariu

Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu a dezvaluit ca, in institutia pe care a condus-o in perioada guvernarii Ciolos, exista un consilier platit cu 20.000 de lei pe luna, cu statut de inalt functionar public, care ducea la PSD documente si care inca lucreaza in minister, potrivit news.ro.

Vlad Voiculescu a declarat la Digi 24 ca Ministerul Sanatatii de azi e constituit din cateva zeci de oameni care lucreaza, in timp ce in mandatul sau a lucrat cu aproximativ zece oameni, spunand ca exista foarte multi care sunt numiti in posturi de partid, de diverse partide.

"A fost un om care se ocupa strict cu plimbatul documentelor din MS si transmiterea catre PSD. Cu asta se ocupa", a sustinut fostul ministru.

Intrebat pe ce post era angajat acesta, fostul ministru a raspuns: "Pe un post de inalt functionar public. E in continuare in minister".

Solicitat sa precizeze ce fel de documnte ducea la PSD angajatul MS, Vlad Voiculescu a precizat ca acesta "ducea toate documentele care lui ii pareau interesante pentru partid - ordine de ministru, referate".

"Orice fel de lucru care ar putea face Ministerul Sanatatii sau pe mine personal atacabil in presa. Poate si alte lucruri", a explicat fostul ministru, adfaugand ca nu l-a putut da afara, pentru ca "era inalt functionar public, un inalt functionar public nu poate fi dat afara".