Dupa PNL, si USR cere Avocatului Poporului sa sesizeze la Curtea Constitutionala Ordonanța pentru impozitarea contractelor part-time

Semnatarii scrisorii, deputatii Silviu Dehelean si Claudiu Nasui, sustin ca ordonanta Guvernului incalca prevederile constitutionale deoarece Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal este lege organica si nu poate fi modificata sau completata de catre Guvern printr-o ordonanta simpla, argument invocat si de Ludovic Orban."Totodata, prin aceasta ordonanta a fost instituita o derogare de la prevederile art. 4 din Codul fiscal, conform caruia acesta se modifica si se completeaza prin lege care intra in vigoare in termen de minimum 6 luni de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei. Mai mult, aceeasi prevedere stipuleaza ca atunci cand se introduc impozite, taxe sau contributii obligatorii noi, se majoreaza cele existente, se elimina sau se reduc facilitati existente, legile sau ordonantele trebuie sa intre in vigoare cu data de 1 ianuarie a fiecarui an" se mai arata in comunicatul USR.Potrivit acestora, se incalca "in mod grav" si dreptul la libertate economica prevazut la art. 45 din Constitutie, prin obligarea nejustificata a anumitor categorii de angajatori la plata contributiilor de asigurari sociale calculate prin raportare la salariul minim brut pe tara, chiar si pentru angajatii cu jumatate de norma si/sau care primesc o remuneratie inferioara valoric."Una dintre tarele politicienilor care s-au succedat la conducerea Romaniei este aceea de a-i trata pe guvernati ca pe niste contravenienti sau infractori si de a legifera in consecinta. Cu toate ca nu exista vreo dovada palpabila ca acei cetateni care sunt angajati cu fractiune de norma urmaresc prin aceasta sa eludeze impozitele pe munca, Guvernul Tudose a decis sa ii forteze sa plateasca ca si cand ar munci cu norma intreaga exact pe considerentele de mai sus. Prezumtia de nevinovatie nu exista pentru Guvernul PSD", a declarat deputatul USR Silviu Dehelean."Prin aceasta ordonanta, coalitia PSD - ALDE continua maniera haotica de guvernare prin care in loc sa isi respecte promisiunile electorale de reducere a impozitelor si taxelor legifereaza introducerea intempestiva a unui regim fiscal abuziv pentru companii si pentru contribuabilii onesti si de buna credinta din aceasta tara", afirma si deputatul USR Claudiu Nasui, potrivit comunicatului de presa.