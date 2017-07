Marian Neacsu: Actiunile la purtator ar trebui mentinute, exista in practica europeana si mondiala

Intrebat daca PSD ar putea sustine proiectul PNL privind interzicerea actiunilor la purtator, Marian Neacsu a spus ca este "o chestiune discutabila"."Actiunile la purtator, atat cat cunosc eu, sau notiunea de actiuni la purtator a fost introdusa prin Legea 31 inca din anul 1990. Si in practica europeana si mondiala exista notiunea de actiuni la purtator. Eu, cu titlu personal, socotesc ca ele pot fi mentinute, pentru ca este datoria reglementatorului de piata pe zona valorilor mobiliare sa poata sa reglementeze in mod corespunzator circuitul unor astfel de actiuni", a explicat secretarul general al PSD.Chestionat in continuare daca PSD ar fi dispus sa mearga la discutii cu PNL pe acest subiect, social-democratul a sustinut ca nu i se pare "un subiect de maxima importanta care sa aseze la aceeasi masa PSD si PNL".De asemenea, intrebat daca liderul de partid nu ar trebui sa fie locomotiva formatiunii, Neacsu a precizat ca Dragnea este in continuare locomotiva social-democratilor."Cel putin eu simt lucrul asta, ca Liviu Dragnea este in continuare locomotiva partidului, mai are inca foarte multe lucruri de demonstrat si eu cred ca, acolo unde a reusit Liviu Dragnea sa aduca partidul, nu a mai reusit sa o faca nimeni pana in momentul asta", a raspuns social-democratul.Referitor la ideea potrivit careia Mihai Tudose ar putea sa preia conducerea PSD, Marian Neacsu a spus ca premierul nu are un astfel de plan de cariera."Nu cred ca Mihai Tudose are un astfel de plan de cariera. Eu cred ca, daca Mihai Tudose ar fi avut un astfel de plan de cariera, nu era prim-ministru", a conchis secretarul general al PSD.Partidul National Liberal a pregatit o propunere legislativa privind modificarea Legii achizitiilor publice, care prevede ca toate societatile care au actiuni la purtator sa nu mai poata participa la licitatiile publice, atat timp cat actionariatul este netransparent.Initiativa PNL a venit dupa ce Rise Project a publicat un raport atribuit Directiei Generale de Protectie Interna, intitulat "Nota privind aspecte care afecteaza climatul socio-economic al judetului Teleorman", care descrie o "retea infractionala compusa din persoane cu putere de decizie in judet", prin care Liviu Dragnea ar fi fraudat fonduri europene si guvernamentale. In acest document, Dragnea este prezentat drept "detinatorul majoritar al actiunilor la purtator de la SC Tel Drum SA".