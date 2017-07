Neacsu: Victor Ponta si Catalin Ivan nu mai sunt membri PSD, nu se mai afla in baza de date; Grindeanu inca se regaseste in baza de date a partidului/ Ivan: "Ii cer sa faca publica baza de date, cine stie cati am mai disparut?!"

"Nu se mai regasesc in randul membrilor de partid domnii Victor Ponta si Catalin Ivan. Sorin Grindeanu inca era in baza de date fiindca posibilitatea de introducere sau de scoatere din baza de date apartine organizatiei judetene din care face parte. Asta este un aspect pe care il vom lamuri la Timisoara maine dupa-amiaza. Sorin Grindeanu nu mai este membru PSD in urma deciziei Comitetului Executiv National, iar in baza de date, care este un indicator statistic, el figureaza pentru ca in ea opereaza organizatia de baza si nu a fost formalizata hotararea CExN", a precizat Neacsu.Reactia lui Ivan:"La PSD se intampla lucruri demne de Dosarele X. Fie Neacsu a fost neglijent si a dat parola de la baza de date a partidului unor secretare care au inceput sa stearga membrii de partid, platite de opozitia care vrea sa distruga majoritatea parlamentara, fie a platit Soros niste hackeri, dar cert este ca ce nu apuca Dragnea sa dea afara dintre membrii incomozi, dispar ei singuri din evidentele partidului.Eu zic ca este ceva necurat la mijloc pentru ca tot Neacsu a fost cel care a trimis de la centru catre toate organizatiile de partid convocatoare cu membrii care trebuiau sa se prezinte in ziua de gratie 11 octombrie 2015 ca sa aleaga liderul maxim. S-a folosit aceeasi baza de date si am dovada fara echivoc ca atunci eram membru. Am mers si am votat. Impotriva, evident, dar votul imi confirma calitatea de membru.Ii cer lui Marian Neacsu sa faca publica baza de date, sau sa ne dea acces tuturor celor peste cinci sute de mii de membri pentru ca fiecare ar dori sa verifice daca mai este sau nu. Cine stie cati am mai disparut?!!"Neacsu a mai spus ca marti va merge la filiala Timis, care a ramas fara conducerea ca urmare a excluderii lui Grindeanu. Petru Andea a fost desemnat initial sa preia coordonarea organizatiei, fiind insa necesara desemnarea unui presedinte interimar. ¬Am decis ca este mai mult decat atat, motiv pentru care eu am sa merg la Timisoara sa vad in ce masura putem identifica o solutie pentru o persoana care sa preia statutar functia de presedinte interimar al organizatiei¬, a spus Marian Neacsu.De gestionarea afacerilor curente ale filialei din Timis se ocupa Calin Dobra, presedinte executiv al PSD Timis si presedintele CJ Timis.