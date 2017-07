Tudose: Am cerut sesiune extraordinara a parlamentului pentru a adopta proiectul privind trecerea ELCEN in subordinea Primariei Capitalei

"Este posibil sa avem o sesiune extraordinara, pe baza unei sesiuni extraordinare sa avem si noi o sedinta de guvern suprapusa pentru a rezolva situatia Elcen-ului. Trebuie lege pentru asa ceva, ordonanta de urgenta si nu avem abilitarea pentru asa ceva", a spus Tudose, dupa ce a participat la sedinta Biroului Permanent National al PSDIntrebat daca este singurul motiv pentru aceasta sesiune extraordinara, premierul a sustinut ca "s-ar putea sa mai fie si altele, dar acesta in mod cert ca sa rezolvam problema bucurestenilor"."Da, am cerut-o, pentru a rezolva problema incalzirii din Bucuresti, fiindca daca asteptam septembrie s-ar putea sa fie tarziu pentru bucuresteni, si atunci cu cat mai repede, cu atat mai bine. Sa treaca Elcen-ul la Primarie si noi sa fim de acord prin acest proiect de lege", a spus el.Premierul Tudose s-a intalnit, pe 5 iulie, cu primarul general Gabriela Firea si cu primarii de sector pentru a discuta proiectele pe care municipalitatea trebuie sa le implementeze cu sprijinul Guvernului, dand exemplu pachetul de actiuni al ELCEN care va fi achizitionat de primarie, implementarea "intr-un timp cat mai scurt" a biletului unic RATB-Metrorex sau crearea unui grup de lucru permanent care sa urmareasca implementarea masurilor din Planul de Mobilitate Urbana Durabila.Secretarul general al PSD Marian Neacsu a explicat ca, procedural, este nevoie ca parlamentul sa fie in activitate pentru ca Guvernul sa poata emita ordonanta de urgenta privind ELCEN. Pentru activitatea parlamentului in timpul sesiunii extraordinare se va alege din punctele restante ale activitatii parlamentare. Data sesiunii extraordinare va fi stabilita cel mai probabil luni in sedinta coalitiei, urmand sa fie convocata o sedinta a Birourilor Permanente Reunite.