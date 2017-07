Mihai Tudose, intrebat despre preluarea conducerii PSD: In niciun caz nu ma intereseaza asa ceva

"In niciun caz nu ma intereseaza asa ceva", a raspuns premierul, care a sosit la reuniune a conducerii PSD."Eu cred ca la un moment dat Tudose va prelua conducerea PSD. Este inevitabil. (...) Domnul Dragnea este o mare slabiciune pentru PSD. In istoria PSD-ului Ion Iliescu a fost un pic inaintea partidului, Nastase, Geoana aveau o imagine foarte buna. E prima data cand partidul are 40% si liderul are 15%, adica nu merge chestia asta", a spus Victor Ponta, duminica seara, la Antena3.