Mihai Tudose: Deficitul de 3,2% pe primul semestru inseamna sub 3% la sfarsitul anului. Rectificarea bugetara din august, in majoritate pozitiva

"Intotdeauna primul semestru este mai prost decat ultimul. Incepe cu iarna ca nu se misca nimic. 3,2% de pe primul semestru, cel mai prost, este pana la urma o dovada a gandirii pozitive pe care o avem si a angajamentului de a nu sari de 3%, eu spun ca va fi chiar sub 3%. Ca sunt pe piata romaneasca tot felul de voci, in ghilimele... Eurostatul a spus ca este 3,2%. Am inteles, si? Eu va spun ca 3,2% la jumatatea anului inseamna sub 3% la sfarsitul anului pentru acum incep sa se miste proiectele, incep sa intre banii in economie, pe marile proiecte. Au venit banii europeni, ceea ce in prima jumatate a anului nu au fost, deci sunt cateva argumente", a afirmat Mihai Tudose, intr-un interviu pentru Antena 3 difuzat duminica, intrebat in legatura cu datele publicate de Eurostat privind un deficit de 3,2% din PIB pe primul semestru.El a adaugat ca vocile de la opozitie care spun ca nu vor fi bani pentru pensii si salarii arata "iresponsabiliate": "Faptul ca tot apare in spatiul public cate o voce la la opozitie care spune: vai nu o sa mai aiba bani de salarii si de pensii, vai o sa bage tara in faliment. Stiti la un moment dat este vorba de iresponsabilitate din punctul de vedere al interesului national. Nu se poate sa fii atat de iresponsabil sa arunci pe piata asemenea mesaje la nivel de lider de opozitie, este absolut iresponsabil. Cred ca va fi ultima data cand voi raspunde unor asemenea tampenii."Tudose sustine ca masurile de disciplina economico-financiara vor duce la echilibrarea bugetului: "Niste masuri clare de disciplina economico-financiara vor duce in mod cert la echilibrarea bugetului si la tinut deficitul la 3%. Asta inseamna o munca mai intensa, mai asidua a celor de la ANAF, pe disciplina financiara si in fapt a fost vorba si de o punere in practica a marilor probleme de investitii."In legatura cu rectificarea bugetara din august, Mihai Tudose spune ca spera ca, in majoritatea ei, aceasta va fi pozitiva, fara sa dea alte detalii: "Nu fac rectificare la televizor, o sa o prezint, o sa vorbim despre ea cand va fi gata. Va asigur ca bani de lefuri sunt, bani de pensii sunt, exista bani pentru sisteme de sanatate, pentru invatamant si pentru investitii."