Victor Ponta, despre viitorul sau partid: Se porneste un start-up. In septembrie voi lua o decizie privind activitatea mea politica

"In septembrie voi lua o decizie legata de modul in care imi desfasor activitatea politica pentru ca mai am inca trei ani si jumatate de deputat si pentru ca parerea mea si a celor cu care vorbesc este ca pot sa am un cuvant de spus in politica si, in special, incercand sa-i aduca alaturi de mine pe cei care, ca si mine, au votat PSD, au votat ALDE - nu PNL ca nu cred ca o sa conving penelisti - si care acum sunt foarte dezamagiti. Sunt asemenea oameni si sunt foarte multi", a declarat Victor Ponta.Intrebat daca se gandeste sa porneasca o noua constructie politica, Ponta a raspuns afirmativ. "Se porneste un start-up", a precizat Victor Ponta.El a precizat ca nu a vorbit cu Catalin Ivan, care a anuntat ca lucreaza la un nou proiect politic pentru PSD, si ca nu stie care sunt intentiile europarlamentarului social-democrat.Prima data cand Victor Ponta si-a anuntat intentia de a infiinta un nou partid a fost pe 6 iulie. "Nu am fost niciodata in alt partid cu exceptia PSD / dupa 15 ani de activitate am fost exclus pentru ca l-am aparat pe Sorin Grindeanu (care era in PSD din 1996) impotriva lui Liviu Dragnea (care a venit de la PD)!!! Acum sunt independent dar cu siguranta din Septembrie voi face politica intr-un partid nou (sub nicio forma in vreunul din cele aflate acum in Parlament)!", a scris Victor Ponta pe Facebook, raspunzand unui comentariu la o postare.Ponta fusese intrebat cand isi face partid.Europarlamentarul Catalin Ivan a scris vineri, pe Facebook, ca lucreaza la un nou proiect politic pentru PSD, in interiorul partidului, in conditiile in care nu ai voie sa critici daca nu pui macar o solutie in loc, iar el l-a criticat in nenumarate randuri pe liderul PSD, Liviu Dragnea, pentru modul "inchis, autoritar spre dictatorial" in care conduce formatiunea."Lucram deja la un nou proiect politic pentru PSD, in interiorul partidului. Cred ca nu ai voie sa critici daca nu pui macar o solutie in loc. L-am tot criticat pe Liviu Dragnea pentru modul inchis, autoritar spre dictatorial, in care conduce partidul, pentru lipsa de viziune si de directie din ultimul timp", a precizat Catalin Ivan.El a evidentiat importanta unei dezbateri interne in PSD despre cum ar trebui sa arate un partid de stanga "curat, modern, european si credibil"."Foarte curand vom prezenta public propunerea noastra de proiect politic pentru colegii nostri, membri ai PSD. Vom analiza atunci cate din propunerile noastre vor fi bune si cate nu. Important este sa avem o dezbatere interna nu despre cum intarim puterea unei persoane in partid, in niciun caz despre cum sa-i aparam pe unii sa nu ajunga in fata instantei sau cum sa-i ajutam sa se imbogateasca mai usor din banii publici, ci despre cum trebuie sa arate un partid de stanga curat, modern, european, credibil", a adaugat europarlamentarul.