Vicepresedinte PSD Iasi: Catalin Ivan, exclus din PSD, nu urmareste decat compromiterea si distrugerea celui mai puternic partid din Romania

Ovidiu Laicu, vicepresedinte al organizatiei judetene a PSD Iasi, sustine intr-un comunicat de presa ca "trantorul oportunist" Catalin Ivan induce in eroare opinia publica si "palavrageste despre o imaginara constructie politica", in conditiile in care el nu mai membru de partid."Numeroase organizatii PSD din judetul Iasi au transmis semnale de revolta si indignare legate de ultimele declaratii ale acestui europarlamentar exclus din PSD care nu urmareste decat compromiterea si distrugerea celui mai puternic partid politic din Romania. De opt ani este europarlamentar si in tot acest timp nu a facut altceva decat sa incaseze lunar salarii de aproape 10.000 de euro. Nu mai reprezinta nimic nici in politica locala, nici in cea nationala, dar se agata cu disperare de PSD. Dupa ce nu va mai fi europarlamentar, in anul 2019, Ivan Catalin va trebui sa se apuce de munca, sa-si gaseasca si el un serviciu, pentru ca 10 ani de incasat lefuri uriase fara sa faci nimic sunt de ajuns si fara a avea un CV care sa il recomande", afirma vicepresedintele PSD Iasi, Ovidiu Laicu.Totodata, acesta considera ca, pentru a pune punct acestei "comedii ieftine", conducerea filialei "trebuie sa clarifice o data pentru totdeauna faptul ca Ivan nu are nicio legitimitate de a se considera membru PSD"."Orice tergiversare in acest sens nu poate face decat rau organizatiei judetene si partidului in general, dand prilej acestui impostor si propagandist anti-PSD sa denigreze la nesfarsit partidul care l-a scos din anonimat si datorita caruia s-a burdusit cu bani din functii politice de consilier local, judetean si europarlamentar, si din indemnizatii din CA-uri", mai spune vicepresedintele PSD Iasi, Ovidiu Laicu.Europarlamentarul Catalin Ivan a scris vineri, pe Facebook, ca lucreaza la un nou proiect politic pentru PSD, in interiorul partidului, in conditiile in care nu ai voie sa critici daca nu pui macar o solutie in loc, iar el l-a criticat in nenumarate randuri pe liderul PSD, Liviu Dragnea, pentru modul "inchis, autoritar spre dictatorial" in care conduce formatiunea.Catalin Ivan figura pe lista de membrii ai organizatiei PSD din comuna Dobrovat, a fost exlus in urma cu doi ani din PSD, dar nici pana in prezent situatia sa nu a fost clarificata.