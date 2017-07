Maia Sandu: Premierul Mihai Tudose a incurajat public adoptarea unui sistem electoral care va favoriza fortele pro-Kremlin

"Am aflat cu regret ca, in timp ce noi protestam impotriva abuzurilor unei guvernari care vrea sa ne duca pe calea dictaturii, premierul Tudose a incurajat public adoptarea unui sistem electoral care va favoriza fortele pro-Kremlin la urmatoarele alegeri si care inseamna sfarsitul democratiei in Republica Moldova. O lege criticata de institutiile europene, care introduce un sistem electoral ce a esuat in Romania, Georgia si Ucraina, nu poate fi potrivita pentru Republica Moldova", a scris Maia Sandu pe Facebook, potrivit News.ro.Fosta contracandidata a lui Igor Dodon la alegerile prezidentiale le cere oficialilor romani sa nu se lase dezinfomati si sa nu uite ca guvernantii de la Chisinau au contribuit la succesul electoral al lui Dodon."Am aprecia ca pe viitor reprezentantii guvernului Romaniei sa fie mai atenti la ceea ce se intampla in Republica Moldova, sa nu se lase dezinformati de forte care promoveaza valori total opuse celor promovate de Romania in regiune. Sa nu uite ca guvernantii actuali, care se prezinta ca prieteni ai Romaniei, l-au aburcat pe Igor Dodon, cel mai mare romanofob, in functia de presedinte al Republicii Moldova", sustine Sandu.Premierul Mihai Tudose a afirmat vineri, la Chisinau, ca adoptarea unui nou sistem electoral in Moldova nu afecteaza procesul democratic, primul ministru apreciind ca declaratiile critice la adresa modificarilor vin dupa "o distorsionare a realitatii de neprieteni".Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat joi pe Facebook ca a promulgat legea privind trecerea de la sistemul de vot uninominal la cel mixt.Sute de oameni, mii potrivit organizatorilor, au protestat joi, timp de peste patru ore, in fata Parlamentului de la Chisinau, fata de sistemul mixt de vot.Proiectul de lege privind introducerea sistemului mixt in locul celui uninominal in Republica Moldova a fost votat joi in lectura a doua, finala, in Parlament, chiar daca aceasta initiativa legislativa a fost avizata negativ de catre Comisa de la Venetia, iar liderii politici au recomandat sa nu fie schimbat sistemul de vot.In favoarea proiectului s-au pronuntat 74 de deputati. Reforma electorala a fost aprobata de catre legislatori in timp record. Parlamentarii au avut nevoie de doar 4 minute pentru aceasta. Deputatii PCRM, PLDM si PL au parasit sala unde a avut loc sedinta Parlamentului.