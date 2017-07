Ludovic Orban: Vom sesiza saptamana viitoare Avocatul Poporului despre ordonanta privind CAS si CASS

"Vom sesiza saptamana viitoare Avocatul Poporului pentru a ridica o exceptie de neconstitutionalitate, pentru ca este adevarat ca in legea de abilitare a guvernului, acesta a primit dreptul de a emite acte normative cu valoare de lege in domeniul fiscal, dar Codul Fiscal este o lege organica si, potrivit Constitutiei, o lege organica nu poate fi modificata prin ordonanta simpla, ci poate fi modificata numai prin ordonanta de urgenta. Or, guvernul nu a adoptat ordonanta de urgenta, pentru ca daca ar fi adoptat ordonanta de urgenta era obligat sa convoace parlamentul, ci a adoptat o ordonanta simpla, adica un act normativ cu un rang mai slab decat ordonanta de urgenta", a sustinut liderul liberal, conform Agerpres.Orban a incurajat si firmele care ar fi afectate de aceasta modificare sa atace in instanta respectivele masuri."Facem apel la toti oamenii de afaceri sa atace in instanta aceste masuri, aceste taxe si pe parcursul procesului sa invoce exceptie de neconstitutionalitate, pentru ca vor castiga sigur", a spus el.Orban a afirmat, intr-o conferinta de presa la Arad, ca ordonanta simpla emisa recent de guvern "obliga firmele, angajatorii, sa plateasca contributiile pentru pensii si pentru sanatate la nivelul salariului minim brut garantat in plata, adica 1.450 de lei si pentru acei angajati part-time si care lucreaza in acord"."Aceasta prima masura care a fost adoptata este numai inceputul unei sarabande de crestere a fiscalitatii, de introducere a multor taxe si impozite stupide care nu exista prin alte tari, dar prin care partidul de guvernamant incearca sa plateasca pomenile catre aceia care le-au acordat votul, crezand promisiunile lor mincinoase", a declarat Orban.Acesta a vorbit si de alte masuri fiscale. "La ora actuala exista un milion si aproximativ 100.000 de oameni care traiesc pe salariul minim, care castiga la nivelul salariului minim pe economie, din care aproape jumatate isi vor pierde locul de munca daca salariul minim va fi crescut la 2.000 de RON", a afirmat presedintele PNL.Orban a spus ca partidul pe care il conduce a facut calcule pe aceasta tema."Daca acest guvern va duce salariul minim la 2.000 de RON, dupa calculele noastre, aproximativ 450 - 500.000 de locuri de munca vor disparea din Romania", a sustinut Ludovic Orban.Executivul a aprobat joi unele masuri pentru asigurarea platii de catre angajator a contributiei pentru pensii si sanatate la nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata, pentru toti salariatii, inclusiv pentru persoanele care au incheiate contracte de munca cu timp partial si pentru cei cu plata in acord.Exceptie fac salariatii elevi, studenti, persoane cu dizabilitati, pensionari si cei care cumuleaza venituri cel putin de nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata.Noile reglementari urmeaza sa intre in vigoare la 1 august si sa se aplice incepand cu veniturile aferente lunii viitoare.